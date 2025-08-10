薪資上看69K！北市企業仲夏熱情招募 拋693個工作機會

為了協助市民順利就業，臺北市就業服務處自8月11日至15日，邀集20家企業至各就服站辦理現場徵才活動。此次活動將釋出多達693個工作機會，職缺涵蓋公共自行車租賃、零售、餐飲、照顧服務、醫療保健、安全設備維護等多元產業，歡迎求職、轉職及兼職者踴躍參加！

本週釋出的職缺中，以零售業及餐飲業占多數，正職工作機會有463個，其中主管、儲備職更高達132個名額，並歡迎無經驗者也能報名，展現企業延攬業界優秀良才，讓經營更具市場競爭優勢的決心。

薪資部分，「三井餐飲」拋出資深專業料理廚師6萬9,500元、中央廚房資深專業料理廚師6萬800元、資深專業銷售員5萬4,000元；「錢櫃」中班儲備幹部4萬5,500元 、中班正職4萬2,500元、家福（家樂福超市）儲備幹部4萬2,000元、漢記（朱記餡餅粥）內外場儲備幹部4萬1,000元、「馥餘實業(西雅圖極品咖啡)」食品衛生管理人員4萬元、「微笑單車」、「統一超商」、「特力屋」也有高薪4萬元以上的職缺。

國內排名前2大連鎖的超商統一超（2912）及全家（5903），分別釋出90個及75個工作機會，提供良好培訓方式及升遷管道，盼透過基礎店舖經營來培訓歷練，例如：銷售服務、店舖清潔、商品管理、人員管理等，培育人才及高階主管。零售業方面，則有全聯、家福（家樂福超市）、三商家購（美廉社）、特力屋、統康生活（Mia C’bon頂級超市）、統一生活（康是美）等，工作地點可依求職者居住地進行協調分發，對於重視通勤便利性的民眾，是個極佳的選擇。

本週參與徵才的廠商，還包括：群品餐飲、統一多拿滋、聯合醫院仁愛院區、北大消防安全、安馨居家長照、優福居家長照與芯昀居家長照等，歡迎有意願的民眾前來活動現場。