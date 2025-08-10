快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

薪資上看69K！北市企業仲夏熱情招募 拋693個工作機會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為了協助市民順利就業，臺北市就業服務處自8月11日至15日，邀集20家企業至各就服站辦理現場徵才活動。此次活動將釋出多達693個工作機會，職缺涵蓋公共自行車租賃、零售、餐飲、照顧服務、醫療保健、安全設備維護等多元產業，歡迎求職、轉職及兼職者踴躍參加！

本週釋出的職缺中，以零售業及餐飲業占多數，正職工作機會有463個，其中主管、儲備職更高達132個名額，並歡迎無經驗者也能報名，展現企業延攬業界優秀良才，讓經營更具市場競爭優勢的決心。

薪資部分，「三井餐飲」拋出資深專業料理廚師6萬9,500元、中央廚房資深專業料理廚師6萬800元、資深專業銷售員5萬4,000元；「錢櫃」中班儲備幹部4萬5,500元 、中班正職4萬2,500元、家福（家樂福超市）儲備幹部4萬2,000元、漢記（朱記餡餅粥）內外場儲備幹部4萬1,000元、「馥餘實業(西雅圖極品咖啡)」食品衛生管理人員4萬元、「微笑單車」、「統一超商」、「特力屋」也有高薪4萬元以上的職缺。

國內排名前2大連鎖的超商統一超（2912）及全家（5903），分別釋出90個及75個工作機會，提供良好培訓方式及升遷管道，盼透過基礎店舖經營來培訓歷練，例如：銷售服務、店舖清潔、商品管理、人員管理等，培育人才及高階主管。零售業方面，則有全聯、家福（家樂福超市）、三商家購（美廉社）、特力屋、統康生活（Mia C’bon頂級超市）、統一生活（康是美）等，工作地點可依求職者居住地進行協調分發，對於重視通勤便利性的民眾，是個極佳的選擇。

本週參與徵才的廠商，還包括：群品餐飲、統一多拿滋、聯合醫院仁愛院區、北大消防安全、安馨居家長照、優福居家長照與芯昀居家長照等，歡迎有意願的民眾前來活動現場。

餐飲業 統一超商

延伸閱讀

北市警攔檢汽車下秒3男跳車逃 熱血騎士助警追人

比疫前暴增數百倍！北市毒駕今年已逾400件 刑大曝這毒品成主因

「最好的長照，就是不用長照」市長張善政揭桃園高齡健康3大目標

影／北市男開車載女友沒煞車「連撞2車」 拒絕透露為什麼出事

相關新聞

暑假旺季未出現又面臨關稅衝擊 中市飯店業憂生意雪上加霜

美國對台灣課徵20%關稅，影響傳統產業競爭力。台中市飯店者也表示，在新台幣升值下，國旅本已受衝擊，現又有產業受關稅衝擊下...

中小企業永續轉型 標竿學習／WaCare 建完整醫療服務鏈

台灣醫療體系高度發展，健保制度全球稱羨，但是偏鄉、高齡與慢病患者，卻時常出現照護缺口，這十年來，吉樂健康資訊科技（WaC...

亞太生技論壇11日登場 大咖獻策

鑽石投資公司、臺灣證券交易所、櫃買中心聯手舉辦的「2025亞太生技投資論壇」將於11日登場，今年的投資論壇以「動盪時局下...

產業追蹤／癌症免疫療法 生醫大突破 台灣有望搶占商機

根據美國健康指標和評估研究所（IHME）統計，癌症長期位居全球三大死因之一。儘管傳統治療如手術、化療和放療能有效殺死癌細...

產業追蹤／突破瓶頸 新藥開發加速度

癌症免疫療法的研發歷史悠久，早在1940年代便有透過訓練免疫細胞來對抗癌症的構想，但直到近20年免疫檢查點療法的成功，才...

產業追蹤／AI來助陣 拉高療法精準度

儘管癌症免疫療法近年逐漸成為突破傳統治療限制的重要選擇，核心在於激發人體免疫系統，使其能辨識並攻擊癌細胞。但這項技術的發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。