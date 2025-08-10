今年30名 國環院淨零綠生活種子講師開始徵選

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部國家環境研究院（國環院）「114年淨零綠生活種子講師」開始徵選，本年度將招募30名具備環境教育專業能力與教學經驗者，報名至8月31日止。種子講師將至全國校園、社區、企業與機關推廣淨零綠生活，每年約1,200場次。

「淨零綠生活種子講師」為氣候行動與生活轉型的第一線推廣者。自110年推動以來，國環院已培育超過360位種子講師，累計推廣逾2,600場課程，深入校園、社區、企業與機關，觸及超過16萬人次，推廣足跡遍及全臺及離島22縣市，陪伴民眾在日常生活中實踐綠生活行動。

國環院邀請全國環教工作者加入行列，以生活化的語言與民眾對話，協助理解淨零政策，發揮行動影響力。本次徵選報名資格：須具備環境教育人員認證，並有2年以上教學實務經驗。徵選採線上報名，書面初選通過者，將於114年9月22日參加共識營複選，完成培訓並通過評核後，將取得「淨零綠生活推廣種子講師證」。入選種子講師的教學專長資訊將公布於「環境教育人才庫」網站，提供社會各界查詢或媒合授課。未來並可參加由國環院主辦之進階共學課程，獲得教材工具包與教學資源，持續深化教學專業與教學成果。

國環院院長劉宗勇表示，「我們期盼建立一個橫跨區域、涵蓋多元背景的講師社群，將環境知識從教室延伸至社會日常，轉化為全民行動」。透過共學與共作機制，讓取得環境教育人員認證後持續增能、跨域連結，成為擴展環境教育網絡與淨零轉型的重要推手。

推廣的影響力，正在各地悄然萌芽。有講師在偏鄉校園授課後，孩子回家主動提醒家人節能減碳，甚至帶著父母一同實踐綠生活行動。「當看見一個家庭因課程而改變，就是我們從事環境教育最大的感動與肯定。」這些真摯的反饋，讓推廣力量在生活中扎根落地，延續溫暖與深遠。

為實現「讓淨零轉型路上不遺漏任何一人」的願景，國環院亦提供來自離島或偏遠地區參加複選共識營者交通與住宿補助。

