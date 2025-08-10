逸達Camcevi三個月劑型美國藥證 目標8月29日通過上市許可

逸達（6576）近日公告7月合併營收約885萬元，月減77.2%、年減75.2%，主因7月並無對經銷商供貨，以及經銷商當月客戶組合變動之影響。展望下半年，逸達Camcevi三個月劑型美國藥證目標8月29日通過上市許可，逸達將在里程金挹注下，較去年同期明顯成長。

逸達今年1-7月合併營收約2.31億元，與去年同期新台幣2.34億元持平。7本月合併營收組成包含Camcevi六個月劑型美國終端市場之銷售分潤831萬元，以及依Camcevi三個月劑型美國藥證申請委外顧問進度所認列之勞務收入54萬元。

逸達表示，Camcevi六個月劑型7月在美國終端市場的銷售量為1,932支，較6月的2,297支減少約16%，主係受到經銷商當月客戶組合變動的影響；累計今年1-7月銷售支數為14,033支，則較去年同期增加2.1%。另7月平均每支分潤金額，亦從前兩個月的明顯偏高（受到年度調整正向結果的影響），回歸至正常水準。

展望下半年，Camcevi相關營收可望在順利取得三個月劑型美國藥證（PDUFA目標日：8月29日）里程金的挹注下，較去年同期明顯成長。

此外，逸達在前列腺癌臨床研究成果已獲《大型泌尿科醫療集團協會（Large Urology Group Practice Association, LUGPA）》官方醫學期刊接受發表。本研究證實Camcevi三個月劑型 [ 即FP-001 21 mg（甲磺酸亮丙瑞林 leuprolide mesylate）]，作為一種預充填式、使用前無須混合的三個月長效注射劑型，可作為治療晚期前列腺癌的有效且安全的雄激素剝奪療法（androgen deprivation therapy, ADT）。