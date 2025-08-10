快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

逸達Camcevi三個月劑型美國藥證 目標8月29日通過上市許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）近日公告7月合併營收約885萬元，月減77.2%、年減75.2%，主因7月並無對經銷商供貨，以及經銷商當月客戶組合變動之影響。展望下半年，逸達Camcevi三個月劑型美國藥證目標8月29日通過上市許可，逸達將在里程金挹注下，較去年同期明顯成長。

逸達今年1-7月合併營收約2.31億元，與去年同期新台幣2.34億元持平。7本月合併營收組成包含Camcevi六個月劑型美國終端市場之銷售分潤831萬元，以及依Camcevi三個月劑型美國藥證申請委外顧問進度所認列之勞務收入54萬元。

逸達表示，Camcevi六個月劑型7月在美國終端市場的銷售量為1,932支，較6月的2,297支減少約16%，主係受到經銷商當月客戶組合變動的影響；累計今年1-7月銷售支數為14,033支，則較去年同期增加2.1%。另7月平均每支分潤金額，亦從前兩個月的明顯偏高（受到年度調整正向結果的影響），回歸至正常水準。

展望下半年，Camcevi相關營收可望在順利取得三個月劑型美國藥證（PDUFA目標日：8月29日）里程金的挹注下，較去年同期明顯成長。

此外，逸達在前列腺癌臨床研究成果已獲《大型泌尿科醫療集團協會（Large Urology Group Practice Association, LUGPA）》官方醫學期刊接受發表。本研究證實Camcevi三個月劑型 [ 即FP-001 21 mg（甲磺酸亮丙瑞林 leuprolide mesylate）]，作為一種預充填式、使用前無須混合的三個月長效注射劑型，可作為治療晚期前列腺癌的有效且安全的雄激素剝奪療法（androgen deprivation therapy, ADT）。

美國 營收

延伸閱讀

因應關稅變局 自行車、高爾夫球頭廠加速非中生產

菲國總統稱不對台海置身事外 陸媒：以台灣問題取悅美國

半導體關稅出台 法人：一線、二線差很多 AI產品容易轉嫁成本

即時短評／綠營是否操作成都世運會為823罷免投票催票

相關新聞

暑假旺季未出現又面臨關稅衝擊 中市飯店業憂生意雪上加霜

美國對台灣課徵20%關稅，影響傳統產業競爭力。台中市飯店者也表示，在新台幣升值下，國旅本已受衝擊，現又有產業受關稅衝擊下...

中小企業永續轉型 標竿學習／WaCare 建完整醫療服務鏈

台灣醫療體系高度發展，健保制度全球稱羨，但是偏鄉、高齡與慢病患者，卻時常出現照護缺口，這十年來，吉樂健康資訊科技（WaC...

亞太生技論壇11日登場 大咖獻策

鑽石投資公司、臺灣證券交易所、櫃買中心聯手舉辦的「2025亞太生技投資論壇」將於11日登場，今年的投資論壇以「動盪時局下...

產業追蹤／癌症免疫療法 生醫大突破 台灣有望搶占商機

根據美國健康指標和評估研究所（IHME）統計，癌症長期位居全球三大死因之一。儘管傳統治療如手術、化療和放療能有效殺死癌細...

產業追蹤／突破瓶頸 新藥開發加速度

癌症免疫療法的研發歷史悠久，早在1940年代便有透過訓練免疫細胞來對抗癌症的構想，但直到近20年免疫檢查點療法的成功，才...

產業追蹤／AI來助陣 拉高療法精準度

儘管癌症免疫療法近年逐漸成為突破傳統治療限制的重要選擇，核心在於激發人體免疫系統，使其能辨識並攻擊癌細胞。但這項技術的發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。