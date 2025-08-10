快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市飯店者也表示，在新台幣升值下，國旅本已受衝擊，現又有產業受關稅衝擊下，消費者心理亦可能受限縮。圖／台中市政府提供
美國對台灣課徵20%關稅，影響傳統產業競爭力。台中市飯店者也表示，在新台幣升值下，國旅本已受衝擊，現又有產業受關稅衝擊下，消費者心理亦可能受限縮，對觀光旅宿業恐怕造成進一步打擊，未來影響值得觀察。

中彰區域觀光聯盟總召集人柴俊林說，台灣外來旅客以東北亞和東南亞的亞洲旅客為主，在新台幣升值下，國外旅客來的少，加上本國旅客趁此機會出國多，觀光旅宿業生意普遍受到影響，以日月潭而言，今年以來生意並不好。

他認為，在美國對台關稅影響下，如果產業不賺錢，在心裡上形成壓力，自然消費上也會限縮。對民生消費、旅宿都構成衝擊，未來影響值得觀察。

中市飯店經理人胡智鈞說，星級飯店規模大，生意或許較不受影響，但中小型飯店生意今年以來一直不好，原本應是旺季的暑假市場今年卻和平日市場沒兩樣，即使有的飯店降價，生意也拉不起來。

他認為，新台幣升值讓國人寧可出國去，是影響主因，最近加上關稅造成產業衝擊，尤其台中是工具機、手工具等傳產大聚落，預料若因此商業活動減少，旅宿業亦少不了會受波及。

柴俊林和胡智鈞都呼籲，政府應為旅宿業塑造可好的經營環境，並適時給予補貼。另據了解，有部分旅宿業者最近正籌畫共組聯盟，在共同行銷下推出優惠方案吸引消費者，以帶動生意。

暑假旺季未出現又面臨關稅衝擊 中市飯店業憂生意雪上加霜

