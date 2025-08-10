因應關稅變局 自行車、高爾夫球頭廠加速非中生產

美國對等關稅僅剩少數國家尚未定案，自行車業者巨大表示，於台灣、中國、荷蘭及越南等地皆設有生產基地，可彈性調整；美利達強調銷美產品在非中基地生產。高爾夫球桿頭業者大田表示，銷美產品將全面自中國轉移至越南生產。

巨大機械表示，集團全球布局完整，美國雖是重要市場，但短期內預期對全球營運影響有限。目前美國市場已暫停產品的促銷折扣，並於5月1日起調漲10%的零售價以作因應。

巨大認為，美國市場因關稅影響，勢必造成整體物價上漲，是否會影響一般消費者購買意願，這是比較需要關注的部分，將持續密切觀察美國市場消費需求變化，適時調整營運策略。

巨大解釋，川普政府對全球主要貿易國重新設定關稅稅率框架，此舉將對全球與台灣企業國際布局形成直接衝擊，而全球主要自行車生產國幾乎無一倖免；在此情況下，所有自行車品牌面對的競爭環境相對是公平的。

巨大指出，川普政府公布針對台灣課徵20%暫時性關稅，對於台灣的自行車產業而言，勢必產生相當程度的成本壓力。這個數字與先前的預測差距不大，相較於先前的不確定性，對於企業而言，關稅稅率的底定，能更清楚明朗地展開因應對策。

巨大強調，集團長期致力於全球製造與供應鏈布局，早已非單一生產基地與出口國的「線性思維」，而是多地生產、多國配置的「模組化思維」，逐步朝向短鏈供應、就近支援市場的目標布局。

巨大於台灣、中國、荷蘭、匈牙利及越南等地皆設有生產基地，具備高度製造彈性與調整韌性；一旦美方政策細節明朗化，將可依各製造基地狀況與成本結構，迅速進行全球製造與供應鏈的適度調整。

美利達表示，在全球貿易保護主義升溫的背景下，高關稅已成為壓縮企業利潤、驅動供應鏈重組的重要因素。美利達將持續在生產成本與進口關稅之間尋求最適平衡，打造具韌性且靈活的全球供應策略。

面對美國對中國課徵懲罰性關稅，美利達指出，先前預見風險，已適時調整策略，中國生產基地以供應中國內銷市場為主，並未出口整車至美國，規避關稅衝擊。

美利達表示，台灣雖有人力成本的結構性挑戰，但對自行車生產而言，在e-Bike、高階運動車款及其他技術門檻較高的產品領域，仍具強大競爭力與品牌信任度。

美利達說，在政府積極努力下，台灣20%暫時性關稅稅率，與全球其他自行車主要生產國家如中國、越南相比，台灣關稅稅率並不具劣勢。此外，美國市場占美利達整體營收比重並不高，影響有限；針對美方新宣布的20%關稅措拖，會與客戶討論研究應對方向，並依據市場變化審慎調整。

高爾夫球桿頭廠商明安表示，越南廠、台灣廠稅率差不多，將搭配客戶生產計畫，決定在哪個廠區生產；畢竟在川普首次美國總統任期內已有經驗，可配合客戶規劃選擇生產地。至於是否在台灣、越南以外再新設工廠，則不在計畫中。

大田指出，高爾夫球具由中國出口至美國關稅合計42.4%，越南出口銷美則提升至24.9%，還是差17.5%，因此正努力將中國贛州廠生產出貨至美國的部分，加速移轉至越南廠生產。