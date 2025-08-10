中小企業永續轉型 標竿學習／WaCare 建完整醫療服務鏈

台灣醫療體系高度發展，健保制度全球稱羨，但是偏鄉、高齡與慢病患者，卻時常出現照護缺口，這十年來，吉樂健康資訊科技（WaCare）建立完整的「預防、介入、醫療銜接」服務鏈，彌補了這些缺憾。

「我們用科技把基層照護搬到線上，不只偏鄉，連住在都市裡行動不便的長輩，我們都能服務。」WaCare執行長潘人豪說。

WaCare長年耕耘偏鄉社區，提供高齡者健康促進課程與慢病預防服務，以台東線上肌力訓練為例，過去一堂課須派出40位老師到不同社區，如今只需要一位講師在線上授課，800位長輩就可同步參與，省下了大量的交通成本與碳排放。潘人豪指出，以一堂課可減少40輛車往返為例，等於直接減碳超過百公斤。

WaCare最初的服務對象，是偏鄉的長者與照顧者。這群人不僅缺乏健康意識，也缺乏連結醫療資源的能力。透過WaCare的數位平台，照服員可以即時記錄長者狀況，醫療專業人員則能線上評估，給出個別化建議。

培訓長輩健康教練

更進一步的是，WaCare也培訓在地社區據點的照顧者，提供衛教資源、疾病指引與數據追蹤能力，讓他們成為提升長輩健康的「專業照護教練」。

潘人豪說，ESG強調的是「社會影響力的量化」，WaCare將各式健康行為改變指標，如運動頻率、服藥規律、跌倒率下降等，轉化成可追蹤、可驗證的報告，當這些數字成為企業永續報告中的S（社會）項成果，不僅符合國際通用的社會影響力指標，如社會投資報酬率（SROI）、氣候相關財務揭露工作小組（TCFD），亦成為企業撰寫永續報告書的核心素材，為企業與社區建立連結與認同。

健保署於去年推出「全民健康保險數位照護獎勵計畫」，首度將高血壓、高血脂、糖尿病等慢病管理的數位工具納入健保支付範圍。WaCare即為首批納入執行的數位平台。參與計畫的醫師，只需在看診時開立相關處方，便可讓患者同步加入WaCare平台，由系統每日追蹤血壓、提醒服藥、推播飲食與運動建議，並由醫師下次回診時檢視數據報表，提升整體治療成效。

潘人豪說：「從政府治理的角度來看，我們不只銜接了政策目標，也幫助醫院數位轉型，減少照護人力缺口。」

他提到，傳統診所因為人力不足，難以提供高品質衛教與疾病管理，WaCare的解方是：讓數位工具成為醫師的數位分身。平台上，每位合作醫師皆可打造專屬AI助理，將其專業知識、問診風格與治療建議轉化為互動式聊天介面，讓病患可隨時諮詢 AI，獲得醫師級的個別建議。

潘人豪說：「我們讓一位醫師可以照顧1,000人，甚至1萬人，這不只是效率的提升，更是醫病關係的進化。」例如，目前已有1,600位病人訂閱某位醫師的數位分身，透過每日互動建立行為習慣，並將所有數據彙整至醫療紀錄系統，下次回診時就有完整參考依據。

此外，WaCare也可協助企業推動「員工家庭照顧」制度，不只照顧員工，也延伸照顧員工的高齡家屬，如提供線上衛教課程、運動指導、AI健康問答與用藥提醒等，皆可遠端完成。

將ESG轉為品牌故事

潘人豪坦言：「在台灣做健康新創很難，因為大多數人已經習慣健保制度，但ESG反而成為我們的突破口。」

除了服務設計與科技平台，WaCare更推出「社會影響力顧問部」，協助企業將ESG投入轉化為品牌故事。例如與尿布、助行器等高齡用品品牌合作，在衛教講座中安排精準體驗與產品試用，並強化品牌的社會影響力形象。

潘人豪指出，他們讓品牌從贊助方變成社會參與者，這才是永續的市場邏輯。更重要的是，這些參與方案皆可與媒體、報導、社群傳播結合，不再只是CSR欄位上的一行文字。

建置模組出口國際

「我們不是在做醫療改革，而是在做社會系統的修補。」潘人豪總結，透過WaCare，企業可以有溫度地實踐ESG，政府可以有效推動前端預防政策，醫師與照顧者可以更高效照護，而最終受惠的，是每一位身處城市與鄉野的高齡者與慢病患者。

WaCare目前已建置超過40種疾病與健康議題AI分身，如高血壓、糖尿病、失智症等，下一步將以高血壓數位照護作為發展重點，甚至建置成出口模組，複製至國際市場，讓台灣面向世界展示健康照護價值。