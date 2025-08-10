亞太生技論壇8月11日登場 大咖獻策

鑽石投資（6901）公司、臺灣證券交易所、櫃買中心聯手舉辦的「2025亞太生技投資論壇」將於11日登場，今年的投資論壇以「動盪時局下生技產業的機會與挑戰」為主題，希望透過亞太區生技重量級專家的對話，鏈結前沿科技與戰略資源，為台灣生技產業未來發展開創新局。

鑽石投資總經理吳友梅表示，本屆論壇聚焦於兩大核心議題，一是運用資本加速生技創新、推升市場價值；二是全球政經動盪下，生技產業的投資策略。她表示，本論壇為亞太區最具指標性的生技產業與資本對話平台之一，邀請國內外生技學研、產業與投資界權威人士，共同探討如何藉助台灣友善的資本市場，推動生技產業的創新與發展。

這次投資論壇的開幕演講，由基因體學與合成生物學先驅George Church主講「AI與合成生物學的前瞻應用」，主題橫跨基因定序、CRISPR基因編輯、合成生物學與再生醫學。

行政院秘書長龔明鑫也將就台灣生技產業下一步發展，提出政策方向與指引。同時，台灣生技醫藥發展基金會（TBF）為表彰生技醫藥相關研究的傑出貢獻者，也將於論壇頒發我國生技獎金最高的「TBF生技講座」及「吳火獅醫學獎」，以鼓勵創新及培育醫藥生技高階科學家。

同時，有超過十家極具成長潛力的生技新創公司，也將在論壇發表最新營運進展與研發成果。