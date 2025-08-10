產業追蹤／癌症免疫療法 生醫大突破 台灣有望搶占商機

根據美國健康指標和評估研究所（IHME）統計，癌症長期位居全球三大死因之一。儘管傳統治療如手術、化療和放療能有效殺死癌細胞，但其副作用大，且癌細胞可能對治療產生抗藥性，使療效受限。

隨著生物醫學技術進步，科學家發現人體免疫系統本身其實就具備對抗癌細胞的能力，進而發展出一種全新的治療思維—癌症免疫療法。

癌症免疫療法的核心，是讓人體自己的免疫系統發揮力量，能夠主動辨識並攻擊癌細胞，而不是只靠外來藥物「殺敵」。這項治療策略近年出現許多重大突破，包括免疫檢查點抑制劑、過繼細胞療法（ACT）以及癌症疫苗等新技術，已有不少進入臨床實際應用，提供患者更多治療的新選擇。

根據Nova One Advisor研究顯示，2024年全球癌症免疫療法的市場規模已達到1,374.2億美元，預計2029年將成長到超過2,100億美元，顯示這項新技術的發展潛力龐大。

為了協助台灣在這場醫療技術革命中占有一席之地，經濟部產業技術司積極推動科技專案，支持法人研發團隊布局免疫療法的關鍵技術，並打造國內完整的研發鏈結，從細胞治療、癌症疫苗到人工智慧（AI）在醫療的應用，逐步建立台灣的精準醫療實力，搶攻未來高值醫療的成長契機。

以癌症疫苗為例，生技中心在技術司支持下，運用AI、次世代定序與精準質譜儀定序技術，開發出高專一性的新生抗原篩選能力，切入mRNA治療型疫苗研發。這類疫苗具個人化、長效、低副作用等優勢，特別適合台灣人群基因特性。此外，生技中心也建構「新生抗原預測與驗證平台」，結合AI與國內病患基因資料，加速疫苗與免疫療法設計，並建立「大眾化新生抗原組合」，為本土新藥開發奠定基礎。

人體的T細胞就像免疫系統中的主力戰士，而免疫檢查點則是讓這些戰士適時「踩煞車」的機制，避免攻擊到正常細胞。然而癌細胞會反過來利用這個機制來「欺騙」免疫系統，使T細胞進入休眠狀態，無法攻擊癌細胞。

免疫檢查點抑制劑的原理，就是「解除煞車」，讓T細胞清醒過來、重啟攻擊模式。這類藥物已廣泛應用於肺癌、黑色素瘤等癌症治療。像是目前全球銷售額最高的癌症免疫藥物吉舒達（Keytruda），就是一種PD-1抑制劑，已成功幫助許多患者提升存活率，是現今免疫療法的重要代表。

另一類創新療法是「過繼細胞療法」，也可以理解為「為人體徵召特種部隊」。醫師會將病人自己的免疫細胞取出，進行培養、訓練，甚至基因改造後，再回輸到體內，強化對抗癌細胞的能力。

其中最知名的就是嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）療法，能在T細胞表面安裝「癌細胞偵測器」，讓其能精準地辨識並攻擊癌細胞。2012年，美國一位六歲女孩艾蜜莉在治療白血病失敗後接受CAR-T療法，結果癌細胞完全消失，至今康復已超過十年，成為全球CAR-T療法成功的重要見證。

談到疫苗，多數人可能會想到新冠或流感疫苗，但「癌症疫苗」其實正迅速成為癌症治療的新策略。癌症疫苗分為「預防性」與「治療性」兩類：像B型肝炎疫苗和HPV疫苗，就屬於預防型，分別能預防肝癌與子宮頸癌，目前在台灣已有全民施打政策。

台灣於1986年領先全球推動新生兒全面接種B型肝炎疫苗，大幅降低國內帶原率，並進一步證明可有效預防肝癌。而HPV疫苗可預防人類乳突病毒感染，降低子宮頸癌、頭頸癌等風險，目前已提供國中女生公費接種，並計畫今年擴大至國中男生，進一步強化癌症防治。

至於「治療型癌症疫苗」，近年最受關注的是mRNA癌症疫苗，這類疫苗可以根據病人的腫瘤突變特徵客製設計，精準引導免疫系統攻擊癌細胞。這種技術發展快速，像是新冠疫苗廠商莫德納和BioNTech，都已投入癌症疫苗的臨床實驗，未來有望成為更安全、個人化的治療選擇。

過去十年癌症免疫療法在新技術突破、個人化需求提升和傳統療法限制的多重影響下，快速成長。在技術司的補助下，生技中心持續強化CAR-T與癌症疫苗研發，結合AI進行新療法探索，逐步建立完整的創新醫療技術生態系。

隨著全球臨床審查節奏加快，新療法的上市時程也大幅縮短。這場結合了科技、醫療與AI的產業革命，不只為患者帶來更多治療新希望，也讓台灣有機會在全球精準醫療市場中占據關鍵位置。

（作者是生技中心產資組副研究員）