產業追蹤／突破瓶頸 新藥開發加速度

癌症免疫療法的研發歷史悠久，早在1940年代便有透過訓練免疫細胞來對抗癌症的構想，但直到近20年免疫檢查點療法的成功，才真正證實這項概念的可行性。然而，癌細胞不僅能將免疫細胞切換到休眠模式、停止攻擊，還能隱形，讓免疫系統完全偵測不到，導致許多療法無法發揮效用。

為突破限制，生技中心在經濟部產業技術司科技預算補助下，搭載次世代定序、精準質譜儀定序、AI工具等多種革新技術，治療型癌症疫苗應運而生，為提升癌症病患存活率、延緩復發的終極目標帶來令人振奮的曙光。

免疫系統分為非專一性與專一性兩大支系，專一性支系中的T細胞免疫反應為免疫系統中最關鍵的防禦機制。T淋巴球能直接、專一的攻擊癌細胞，也能帶動其他更多防禦機制，共同強化整體抗癌免疫力。

T淋巴球免疫反應的啟動受到一種稱為「抗原呈現機制」的嚴格控管：透過非專一支系中的樹突細胞，利用人類白血球抗原（HLA）的蛋白把抗原呈現在細胞表面，讓T淋巴球分辨敵我，再決定是否發動攻擊。

癌細胞雖有突變產生的新生抗原，能引起T細胞注意，但它們也會設法降低這些訊號的強度，甚至誘使免疫細胞休眠，避開攻擊。因此科學家開始研發癌症疫苗，訓練T淋巴球在辨識到這些新生抗原與人類白血球抗原的組合之後，活化起來並大量增生。如此一來，這個浩瀚的T淋巴球大軍便能偵查到努力躲藏的癌細胞；再搭配免疫檢查點抑制劑將免疫細胞切換到攻擊模式，便能精確地打擊癌細胞。

隨著mRNA疫苗技術日趨成熟，國際大廠如莫德納與BioNTech紛紛投入治療型癌症疫苗開發，莫德納發展最快速的mRNA-4157疫苗含有最多34種新生抗原主成分，合併默克的免疫檢查點抑制劑Keytruda，在臨床試驗中降低49%黑色素瘤後期病患的復發或死亡風險，成效備受矚目，莫德納公司也正將此技術擴展至肺癌、腎癌等其他癌症。

BioNTech疫苗技術也不落人後，同時布局以新生抗原與癌細胞相關抗原為主成分的mRNA治療型癌症疫苗，目前都在臨床一或二期開發中。其他來自美國、中國大陸等地的學研機構、新創公司等，亦積極投入開發。

治療型癌症疫苗開發包含兩大重點，一為鑑定出適合作為疫苗主成分的新生抗原，二為建立疫苗製作技術。透過拆解抗癌免疫力作用機制可知，擬定新生抗原鑑定策略須兼顧兩大特性，第一，新生抗原能被人類白血球抗原呈現在細胞表面；第二，新生抗原與人類白血球抗原的組合能活化T淋巴球。此外，人類白血球抗原的分型眾多，由遺傳基因決定，不同分型對於呈現不同新生抗原的能力大異其趣，因此選擇治療型癌症疫苗的新生抗原主成分時，需要將個體差異納入考量。

技術平台方面，治療型癌症疫苗的發展一直到mRNA疫苗技術的發明，才顯現令人振奮的臨床潛力。因此開發治療型癌症疫苗主要需建置mRNA疫苗設計、製作、療程優化等技術，目標在電腦科學與實驗科學的相輔相成之下，設計出在生物體內，序列和立體結構穩定、且能有效誘發專一攻擊癌細胞的免疫反應之mRNA疫苗治療策略。

生技中心評估國際趨勢，透過技術司的資源投入與技術支持，研判利用新生抗原重啟抗癌免疫力的策略具備高專一性（減少副作用）、長效性（延緩復發）、廣效性（適用多種癌症）的抗癌優勢，並有顯著在地化需求（免疫力誘發機制具人種差異），加上生技中心內部已布局相應技術能量，能迅速整合內部AI、核酸新藥及蛋白新藥開發資源，切入治療型癌症疫苗開發，搶攻國際新藥開發領域新藍海。（作者是生技中心生藥所研究員）