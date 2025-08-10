產業追蹤／AI來助陣 拉高療法精準度
儘管癌症免疫療法近年逐漸成為突破傳統治療限制的重要選擇，核心在於激發人體免疫系統，使其能辨識並攻擊癌細胞。但這項技術的發展卻面臨許多挑戰，首先，癌細胞基因突變類型多樣且複雜，並非所有突變都會產生異常蛋白質。從數以萬計的突變中，準確篩選出具有免疫辨識潛力、且能在細胞表面呈現的「新生抗原」是開發新治療的關鍵。
傳統的實驗方法在效率與準確度上受限，難以快速識別出具有免疫原性的新生抗原，成為療法設計中的瓶頸之一。此外，癌細胞產生的新生抗原，必須能與人體的HLA（人類白血球抗原）蛋白有效結合，並在細胞表面進行呈現，才有機會被T細胞辨識並啟動後續的免疫攻擊反應。
不同人群之間的HLA基因型有高度多樣性，不僅族群之間（如東西方人）存在常見型別的差異，個體之間的HLA表現也千變萬化。加上基因突變圖譜亦受生活環境與遺傳背景影響，也提高預測新生抗原與HLA結合能力的難度，直接影響免疫療法的成效與適用性。
依據西方病患族群所開發的癌症新生抗原疫苗或相關療法，未必能直接應用於亞洲病患身上，凸顯本地化新生抗原開發與個人化免疫療法設計的迫切需求。面對癌症免疫療法開發所面臨的挑戰，AI技術導入成為突破瓶頸的重要關鍵。
AI具備大規模資料整合與高維特徵學習能力，能從癌症基因體突變、轉錄體表現、HLA基因型、蛋白質結構及免疫微環境等大量多模態數據資料中，透過整合生物資訊、統計模型、深度學習、神經學習網路與生成式AI等技術，預測新生抗原的免疫原性與呈現效率，顯著提升分析準確性與開發效率。
進一步透過AI模型輔助設計新生抗原相關藥物，將有助提升藥物穩定性與免疫反應誘發能力，加速免疫療法的創新與實用化。此外，針對本地族群基因資料進行分析，更能找出適合國人HLA的新生抗原組合，將有助於開發更具「地區適用性」與「族群精準度」的免疫治療藥物。
這種以數據運算為基礎的方式，能克服傳統實驗耗時且成效有限的困境，有助加快疫苗與免疫療法的研發進程，也推動癌症免疫療法邁向在地臨床實用化與精準醫療新階段。
針對藥物發展趨勢與需求，在經濟部產業技術司科專支持下，生技中心建立「新生抗原預測與實驗驗證平台」，透過AI演算法聚焦於解析癌症病患的基因體數據，篩選出具潛力的候選新生抗原。再透過實驗平台進行驗證，藉由迴圈式學習流程，驗證結果將回饋至AI模型持續優化，提升預測準確性。
該平台積極與台灣人體生物資料庫及國內醫療機構合作，在合規情況下申請使用國內病患的基因數據，進一步開發具大眾化特徵的新生抗原組合，為未來癌症疫苗或其他新生抗原藥物開發提供關鍵性的基礎。
技術司補助下，藉由基因大數據與AI模型結合，替台灣生技產業帶來新的發展潛力。此平台不僅強化國內在新生抗原探索方面的關鍵技術能力，更作為我國推動新生抗原藥物研發的重要基礎建設，將有助吸引國內外藥物開發公司積極投入，提升我國在此新興領域的技術能量與國際競爭力。
基因大數據運算與AI模型的深入結合，將徹底改變癌症免疫治療的研發模式，大幅提高治療精準度和成功率，更縮短新療法從研發到臨床應用的時間，隨著這些技術發展，癌症免疫療法將進入更個性化與精準化的時代，給全球癌症患者帶來更多希望。（作者是生技中心平台所研究員）
經濟部產業技術司
經濟部產業技術司整合法人研究機構、產業界、學術界之研發能量與軟實力，促成國家創新系統成員間的科技創新連結，於智慧科技、綠能科技、製造精進、民生福祉、服務創新等領域，開發具前瞻性、關鍵性及跨領域之產業技術，並將研發成果多元移轉落實產業界應用，促進創新研發成果走向產業化與國際化，以厚實產業技術能量，提升產業創新效益。
