20%關稅疊加原有關稅 新北有業者哀號「已損失7成訂單」

美國對台課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，造成產業界炸鍋。林口工業區廠商協進會理事長葉家君指出，台灣業者的訂單已開始受影響，最甚者損失7成訂單，呼籲政府趕緊調整腳步，讓產業升級度過難關。

葉家君表示，關稅20%再與原本的關稅附加上去，對台灣衝擊很大。台灣的機械加工業技術，是僅次日本，跟韓國並駕齊驅，而在短期內，台幣升值又是亞洲居冠，目前日本的關稅已經確定了，所以包含機械工具機、加工及相關上中下游產業，訂單受影響都被吸走。

葉家君指出，日本現階段應是亞洲最有競爭力的，而台灣關稅遠高於鄰近的日、韓、泰國、越南，就沒有競爭力可言，政府若沒有趕快應對，可能下一波就是對製造業相關的所有產業衝擊。在前半年關稅狀況不明確，但現在很明確的話，就要趕快調整腳步。

林口工業區產業種類豐富，有機械、金屬製造、化學、電子等，葉家君表示，據她所知，各行各業都有受到衝擊，如果今天是走台積電相關產業，可能受到的波及會小一點，但大家也觀察到，台積電設廠步調已經變慢了。

「有業者的訂單至少縮減5成，甚至最高7成」，葉家君表示，去年在川普還沒上任前，業界對今年的經濟展望是很樂觀的，但川普上任後瞎搞關稅，有工具機、機械加工模組業者的訂單受到很嚴重的萎縮，這波對產業來說很傷，例如展示架、運動器材、工具機等等。

葉直言，近20年來訂單都沒有受到這麼嚴重的挫折，甚至高於當時SARS疫情的衝擊，她分析這有點像蝴蝶效應，包含東南亞國家如越南、泰國及印度崛起，有低價人工優勢，台灣已經處在比較劣勢的情況，政府要更積極讓產業升級，度過這次難關，不然這次很像「產業淘汰賽」，就跟金字塔一樣，沒有走中高階技術的業者會先歇業。