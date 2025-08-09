美國加徵20%關稅 鐵件加工業者：沒利潤不可能活下去

美國關稅調整影響中小企業甚鉅，早在今年6月銷美訂單就開始銳減，現在傳加徵20%關稅，情況恐雪上加霜。嘉義縣蘇姓鐵件加工業者指出，台灣傳產加工利潤約10至15%，若美國課徵關稅20至30%，工廠沒利潤不可能活下去，長期恐影響台灣產業鏈。

蘇姓業者說，台灣代工業主要以精密加工類為主，因為品質要求較高，所以成本高、單價也比較高，壓縮利潤空間，美國加徵20%關稅影響甚鉅，很多中小企業工廠會分工合作，只要外銷貿易商拿不到訂單，整條供應鏈都會受影響，下游工廠都會跟著沒單可做。

蘇姓業者說，工廠外銷美國訂單占6成、歐洲及中東3成、國內1成，受美國調整關稅風險影響，今年6月起訂單銳減，美國採購商到現在都不敢下單，還在觀望關稅稅率，不管宣布漲多或漲少，這半年訂單早就少了一半以上，損失都已經造成了。

蘇姓業者也說，台灣傳產加工利潤約10至15%，甚至也有不到10%，若美國關稅課20至30%，工廠一定無法生存，訂單會流向其他國家，美國為防中國大陸傾銷生活消費品，卻可能讓台灣許多中小企業被迫課到高關稅，長期對台灣產業將造成嚴重影響。