美對台關稅20%疊加 屏東蝴蝶蘭業者憂短期訂單減少
美國對台灣課徵關稅不只20%，須疊加原有稅率，屏東縣受影響最大的產業是蝴蝶蘭和鬼頭刀加工品，東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，目前沒有明顯影響，長期則需觀察；陳姓花農表示，台灣關稅比對手荷蘭多5%，短期內訂單應該會減少，只能減產。
鄭鈺宸指出，東港鬼頭刀加工品約9成銷美，目前很難說20%的關稅有什麼影響，主要是現在出貨的訂單都是之前談好的，但長期就很難講，20%關稅最後到底是代理商、貿易商吸收，還是轉嫁到漁民身上？都要再觀察。
陳姓花農表示，蝴蝶蘭銷美原本零關稅，所以沒有疊加問題，但20%關稅也已經是致命性災難了，加上匯率影響，幾乎就沒什麼利潤了，尤其又比對手荷蘭多出5%關稅，短期內訂單一定會減少，只能減產因應，至於長期看來也不樂觀。
面對關稅衝擊，屏東縣政府準備四大方案加碼補助企業與農民，其中針對外銷蝴蝶蘭業者每公斤補助10元，並針對蝴蝶蘭、冷凍鱸魚等辦理國內外行銷，及拓展更多市場通路，全方面協助企業以及農民。
