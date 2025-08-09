美對等關稅疊加 嘉義塑膠機械業「快撐不下去」憂掀關廠潮

美國7日起對台灣實施20%對等關稅，採疊加計算既有稅率，對出口為主傳統製造業造成沉重打擊。嘉義黃姓塑膠機械業者指出，原本美國對台灣此類產品課徵3.1%關稅，如今一夕增加20%，總稅率高達23.1%，幾乎吞噬了業界僅剩微薄利潤。

黃姓業者表示，塑膠機械產品的毛利率頂多只有25%到30%，新關稅上路後，利潤幾乎被全面壓縮。「這是惡稅，比日本、韓國對等關稅還重，我們業界真的快撐不下去。」他說，經濟部日前邀請業者與美國律師線上會議溝通，7日課稅前裝船貨物不溯及既往，但只要出口日期落在7日之後，仍須承擔新關稅。

依規定，對等關稅應由美國進口商支付，但現實是進口商紛紛要求台灣出口商分擔稅負，甚至壓低進貨價格，加上美元與新台幣匯差波動，業者實際所得再被侵蝕。黃姓業者直言，「我們既難以降低成本，也難以轉向其他國際市場，只能硬撐。」

在多重壓力下，黃姓業者憂心，中小企業恐掀起「關廠潮」。他指出，許多傳統產業已交第二代接手，但市場環境急遽惡化，年輕一代經營意願降低。即便政府推出紓困措施，大多以減免稅負或貸款優惠為主，「可是銀行很現實，景氣差時就是雨天收傘。」

業界評估，在高關稅、匯率不利及市場萎縮夾擊下，短期內無法找到替代市場企業，勢必面臨停產或暫時關閉工廠選擇，恐對傳統製造業就業造成連鎖衝擊。