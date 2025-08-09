台積電房市區屋主愈來愈軟！這區「打7折」也賣
房市買氣下滑已近一年，根據《591實價登錄》統計，新北市今年上半年平均開價53.5萬元、成交價47.1萬元，議價率僅11.9%，在七都中議價幅度最小，屋主仍硬。
反觀台中、高雄在央行第七波信用管制下，平均議價率已超過2成，屋主姿態明顯放軟。
《591房屋交易網》新聞課主任畢務潔指出，央行打炒房政策上路後，房市買氣一路下滑，房市從原本賣方市場，轉為買方市場，屋主想順利轉手，多需適度讓利，導致議價空間進一步擴大。
其中議價率最高的高雄市，觀察各行政區，以橋頭平均議價率27.7%最高，目前成交價幾乎是屋主開價「打7折」，相較之前，屋主一路加價，甚至成交價比開價還高情況，形成強烈對比。
另外楠梓和仁武平均議價率也達24%、23%。
畢務潔分析，高雄過去受台積電設廠利多，房價快速上漲，尤其是台積電設廠所在的楠梓以及周邊橋頭、仁武，更是狂漲，如今房市退燒，這些台積電房市區也首當其衝，投資客退場導致大量投資物件釋出下，議價空間直逼3成。
台中議價率最高為太平區23%，另外沙鹿、梧棲議價率也達21%。這幾區近年在台積電題材帶動下，房價走揚， 建商大舉投資興建，但隨重劃區交屋潮來到，市場供給急遽上升，如今受限貸、觀望等氛圍，議價空間持續推高。
至於議價率仍偏低的新北市，以淡水區議價率5.5%，屋主最硬，其次為土城區、板橋區，議價率也只在10%左右。
畢務潔分析，其中淡水區議價率僅5%，全市最低，主因在於該區待售與成交物件都集中在淡海新市鎮，房屋條件類似、競爭激烈，屋主開價貼近成交水位，因此議價空間不大。
土城和淡水類似，待售量集中在重劃區，產品同質性高，導致不少物件開價貼近成交價，議價率不增反減。
板橋區則具備蛋黃區優勢，即便物件銷售期過長或買方出價不到位，屋主寧可惜售也不願放手，使得議價率僅在1成左右徘徊。
