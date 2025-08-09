快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

南部依賴中電？台電駁：全台電力動態互援屬常態

中央社／ 台北9日電
台電公司董事長曾文生7日下午出席「重啟核三公投」意見發表會。記者林澔一／攝影
台電公司董事長曾文生7日下午出席「重啟核三公投」意見發表會。記者林澔一／攝影

國立清華大學原子科學院長葉宗洸7日在首場核三重啟公投意見發表會上表示，核三除役後，南部電力依賴中部燃煤機組「中電南送」。台電表示，全台電力動態互援是調度常態，電力調度時時都在變化，中電南送僅是短暫片刻狀態，白天太陽充足時也會南電中送支援。

葉宗洸7日在首場核三重啟公投案意見發表會說，目前已有「中電南送」現象，南部用電依賴中部燃煤機組滿足，核三恢復運作有助緩解，提高區域供電公平性。

台電今天發布新聞稿說明，因應不同區域、產業型態、季節或時段的發、用電特性，穩定電力需仰賴專業調度及全國各區域互相支援。

以8日中午12時為例，台電指出，白天有豐沛太陽光電，南部發電量比用電量多出200萬瓩，而中部發電量比用電量少，所以南電中送支援；夜晚用電尖峰時段，南部發電與負載大致維持平衡，有時也需北部機組支援，電力調度每分每秒都在變化，無論南北電力往哪裡送，皆為全國互相支援、確保穩定供電的一部分。

台電指出，台中電廠發電量自2019年起就不夠台中市本地用電，台中市持續依賴外縣市電力支援，即便全國各區電力互相支援是調度的常態，台中電廠也沒有餘裕供應其他縣市用電。

為強化區域用電平衡及穩定供電，台電持續在全國推動低空污、低碳排的燃氣複循環機組更新計劃，今年北中南即有4部近500萬瓩新機組陸續加入供電行列，等同核三2號機除役容量的5倍，可確保國人用電需求。

公投 核能 核電 台電 核三廠

延伸閱讀

松山機場昨跳電…台電指汐東線工程挖損線路 新北捷運局將開挖確認

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

核電重啟首場辯論登場 台電：核三先安檢再公投

影／疑失蹤移工…驚悚掛20樓高壓電纜亡 台電、消防今著裝爬電塔救援

相關新聞

進軍桃園航空城！台壽、榮運將合資成立「中信榮盛」 投資逾500億元

榮運與台灣人壽昨（8）日宣布，雙方簽署合資協議，將成立合資公司「中信榮盛股份有限公司」，共同參與桃園航空城基地土地標售案...

長榮集團異業結盟 拚創新局

長榮集團旗下的榮運多角化再開新局，昨（8）日公告與台壽簽署合資協議，將攜手開發桃園航空城計畫優先產業專用區I基地，專案預...

健康博覽會開幕 高齡產業商機今年衝3.6兆

2025高齡健康產業博覽會昨（8）日舉行開幕典禮，賴清德總統致詞時表示，面對高齡化挑戰，應穩固三大健康支柱，第一，精進醫...

壽險爭相跨足養生村

壽險業紛紛試水銀髮照護市場，切入長照服務領域。台壽成立的「中國信託樂活股份有限公司」，取得經濟部登記，開啟樂活事業發展的...

營建類股指數 燜到不行

房市進入盤跌格局，對照先行指標、營建類股指數來看，目前台股重回2.4萬點高檔，但營建類股指數不僅較對等關稅戰前跌幅達11...

預售屋解約潮席捲台中？房仲曝：台積宅、捷運藍線宅成海嘯第一排

全台預售屋解約潮正席捲，根據市調機構591實價登錄統計，今年前5月預售屋解約量逼近千件，台中也是重災區。房仲觀察發現，銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。