南部依賴中電？台電駁：全台電力動態互援屬常態

國立清華大學原子科學院長葉宗洸7日在首場核三重啟公投意見發表會上表示，核三除役後，南部電力依賴中部燃煤機組「中電南送」。台電表示，全台電力動態互援是調度常態，電力調度時時都在變化，中電南送僅是短暫片刻狀態，白天太陽充足時也會南電中送支援。

葉宗洸7日在首場核三重啟公投案意見發表會說，目前已有「中電南送」現象，南部用電依賴中部燃煤機組滿足，核三恢復運作有助緩解，提高區域供電公平性。

台電今天發布新聞稿說明，因應不同區域、產業型態、季節或時段的發、用電特性，穩定電力需仰賴專業調度及全國各區域互相支援。

以8日中午12時為例，台電指出，白天有豐沛太陽光電，南部發電量比用電量多出200萬瓩，而中部發電量比用電量少，所以南電中送支援；夜晚用電尖峰時段，南部發電與負載大致維持平衡，有時也需北部機組支援，電力調度每分每秒都在變化，無論南北電力往哪裡送，皆為全國互相支援、確保穩定供電的一部分。

台電指出，台中電廠發電量自2019年起就不夠台中市本地用電，台中市持續依賴外縣市電力支援，即便全國各區電力互相支援是調度的常態，台中電廠也沒有餘裕供應其他縣市用電。

為強化區域用電平衡及穩定供電，台電持續在全國推動低空污、低碳排的燃氣複循環機組更新計劃，今年北中南即有4部近500萬瓩新機組陸續加入供電行列，等同核三2號機除役容量的5倍，可確保國人用電需求。