物價高漲裝潢錢省起來 30秒快裝窗簾熱銷

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
專為台灣居家需求所設計，上市上櫃公司推出「DIY窗簾改造術」，從尺寸、布料到開啟方式，通通自己選，每一扇窗都美觀又安全。圖/芮格居家提供
專為台灣居家需求所設計，上市上櫃公司推出「DIY窗簾改造術」，從尺寸、布料到開啟方式，通通自己選，每一扇窗都美觀又安全。圖/芮格居家提供

傳統的窗簾安裝，需要專業師傅到府丈量與施工，高額的人力成本讓許多小資族望之卻步，上市上櫃大廠今年推出了一款不需鑽牆、免打孔，卡進去用隨附的小扳手鎖緊即可，在缺工與物價上漲的年代，不用花大錢也能改造居家氛圍。

窗簾作為居家布置的重點，並具有遮光、隱私、隔熱保溫等多重功能，上市上櫃大廠今年推出了一款免打孔、免工具、不需鑽牆，卡進去用隨附的小扳手鎖緊即可，連女生都能自己動手，輕鬆改造居家裝潢，省去傳統安裝的人力、繁瑣手續與費用，迅速成為小資族與租屋族的新歡。

不管新屋裝潢或中古屋翻修，多半需要半年時間才能完工入住，租屋族要想節省時間與金錢，建議組合櫥櫃、換窗簾這些簡單工程自己動手做。近來倍受室內設計師、小資族與房東房客們青睞的蜂巢簾，推出一種真正免電鑽、無拉繩、免打孔、即使女生也能輕鬆安裝的伸縮式撐桿。

新上市的EZ Grip 免打孔快裝伸縮桿系列有蜂巢簾與百葉簾兩大產品線，免釘牆、不破壞牆面、免工具安裝，隨裝隨拆、移動不麻煩，還可重複再利用，省錢又環保，大幅降低了安裝門檻，也讓租屋族或不便施工的使用者更容易使用，滿足趕時間入住、或精打細節怕麻煩的屋主們換窗簾的緊急需求。

為節省寶貴時間，廠商推出快速客製化服務，上網就能訂做專屬的高質感蜂巢簾／百葉簾，具有上下無段開闔、免工具安裝、高機能鋁合金結構、環保纖維面料防潮抗蟎好清潔、持溫隔熱、環保省電等優點，momo電商平台上便可隨時選購訂製。

百葉簾方面有15色的多彩選擇，百搭各式居家風格，全系列通過3,000次耐拉測試，品質穩定。這種精準客製化服務，成為居家裝潢的新風潮。

在過去想要在家中安裝高質感、高機能的雙開蜂巢簾，一定得請傳統窗簾店的師父前來測量、安裝施工，現在30秒快裝伸縮桿系上市之後，一般人也可以在網上下單、自行安裝，省時又省錢。圖/芮格居家提供
在過去想要在家中安裝高質感、高機能的雙開蜂巢簾，一定得請傳統窗簾店的師父前來測量、安裝施工，現在30秒快裝伸縮桿系上市之後，一般人也可以在網上下單、自行安裝，省時又省錢。圖/芮格居家提供

租屋 環保 小資族

延伸閱讀

輕巧與吸力兼備！Shark EVOPOWER NEO+無線吸塵器可自動集塵超方便

一個月電費近萬元！他試5招「有感省電」驚呆：費用直接砍半

智慧家庭更進化！Hunter Douglas 窗簾系統正式支援 Matter 跨平台整合

冷氣「一直開著」vs.「隨手關」哪種比較省錢？專家實測告訴你

相關新聞

預售屋解約潮席捲台中？房仲曝：台積宅、捷運藍線宅成海嘯第一排

全台預售屋解約潮正席捲，根據市調機構591實價登錄統計，今年前5月預售屋解約量逼近千件，台中也是重災區。房仲觀察發現，銀...

靠低總價小宅入主精華區 專家：三原則必掌握

台北市寸土寸金，小宅產品成為購屋族低總價入主精華市區的選擇之一。永慶房屋專家提醒，儘管小宅總價看似檻較低，但每坪成交均價...

SCFI運價指數連九跌 船公司不願意再虧錢做生意

全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於8日出爐，指數下跌61.06點至1,48...

下週汽油估最多漲2角 95無鉛每公升達28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估11日凌晨零時起，估汽油每公升不調整或調漲新台幣0.1至0.2元、柴油調漲0...

六都、新竹成屋總價中位數下修 這兩縣市最有感、下修逾一成

根據實價登錄資料統計，2025年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的1,400萬元下修至...

車麗屋 A7生活館動土開工、2026年底營運 打造重劃區商業新核心

車麗屋開發的A7生活館，在8月8日上午由車麗屋宣示動土開工，預計2026年第4季前完成興建並對外商轉運營。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。