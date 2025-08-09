物價高漲裝潢錢省起來 30秒快裝窗簾熱銷

傳統的窗簾安裝，需要專業師傅到府丈量與施工，高額的人力成本讓許多小資族望之卻步，上市上櫃大廠今年推出了一款不需鑽牆、免打孔，卡進去用隨附的小扳手鎖緊即可，在缺工與物價上漲的年代，不用花大錢也能改造居家氛圍。

窗簾作為居家布置的重點，並具有遮光、隱私、隔熱保溫等多重功能，上市上櫃大廠今年推出了一款免打孔、免工具、不需鑽牆，卡進去用隨附的小扳手鎖緊即可，連女生都能自己動手，輕鬆改造居家裝潢，省去傳統安裝的人力、繁瑣手續與費用，迅速成為小資族與租屋族的新歡。

不管新屋裝潢或中古屋翻修，多半需要半年時間才能完工入住，租屋族要想節省時間與金錢，建議組合櫥櫃、換窗簾這些簡單工程自己動手做。近來倍受室內設計師、小資族與房東房客們青睞的蜂巢簾，推出一種真正免電鑽、無拉繩、免打孔、即使女生也能輕鬆安裝的伸縮式撐桿。

新上市的EZ Grip 免打孔快裝伸縮桿系列有蜂巢簾與百葉簾兩大產品線，免釘牆、不破壞牆面、免工具安裝，隨裝隨拆、移動不麻煩，還可重複再利用，省錢又環保，大幅降低了安裝門檻，也讓租屋族或不便施工的使用者更容易使用，滿足趕時間入住、或精打細節怕麻煩的屋主們換窗簾的緊急需求。

為節省寶貴時間，廠商推出快速客製化服務，上網就能訂做專屬的高質感蜂巢簾／百葉簾，具有上下無段開闔、免工具安裝、高機能鋁合金結構、環保纖維面料防潮抗蟎好清潔、持溫隔熱、環保省電等優點，momo電商平台上便可隨時選購訂製。