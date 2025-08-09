健康博覽會開幕 高齡產業商機今年衝3.6兆

2025高齡健康產業博覽會昨（8）日舉行開幕典禮，賴清德總統致詞時表示，面對高齡化挑戰，應穩固三大健康支柱，第一，精進醫療品質，提升服務效能；第二，推動更貼近需求的長照3.0，強化醫療與長照銜接；第三，打造多元完善的高齡健康產業，預估2025年高齡市場商機規模將達3.6兆元。

由生策會、生策中心與政府各部會共同籌辦的高齡健康產業博覽會昨日登場，包括賴總統、經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀、原民會副主委杜張梅莊、國科會副執行秘書呂佩融、國衛院長司徒惠康、產發署署長邱求慧等都蒞臨現場，一起為今年博覽會揭開序幕。

高齡健康產業博覽會小檔案

生策會會長翁啟惠指出，今年台灣正式邁入超高齡社會，人口結構的轉變帶來生活、健康、照護與消費等龐大的新需求，整體社會的生活形態與經濟活動也必須跟著調整，「這也是舉辦高齡健康產業博覽會的初衷，希望透過這個平台，引導產業及早佈局，一起面對高齡化社會的種種挑戰。」

郭智輝指出，高齡化不僅是挑戰，更是產業轉型機會。台灣須積極迎向趨勢，這次博覽會展示最新高齡智慧應用，讓民眾與企業體驗未來高齡生活，促進科技產品與服務普及，加速高齡產業發展。

邱泰源表示，衛福部已整合醫療與長照資料，建置智慧平台，讓科技真正落地、成為長者生活助力。預計2026年推動長照3.0，其中「智慧科技導入基層」是重要目標，期待實現醫療平權與在地健康老化。

生策會表示，去年首屆博覽會以「健康長壽不長照」為主題，三天吸引逾6萬人參觀，反映全民對高齡健康的高度關注。今年則以「再青春」為題，鼓勵熟齡族群投資自己，重拾活力、美力與健康力。

今年博覽會共有超過350家機構與企業、1,200個展位共同參與，規模較首屆成長1.5倍。