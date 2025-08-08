壽險爭相跨足養生村

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

壽險業紛紛試水銀髮照護市場，切入長照服務領域。台壽成立的「中國信託樂活股份有限公司」，取得經濟部登記，開啟樂活事業發展的第一步。

台灣人壽董事長許舒博昨（8）日出席高齡健康產業博覽會時表示，中信樂活的目標不只是提供金錢上的給付，而是打造一套「住得進去、住得健康」的照護模式。

中信樂活將整合保單與照護服務，讓投保者可選擇直接領取現金，或實際入住「樂活機構」，享受24小時照護、健康課程及社交活動，提升整體生活品質，並紓解家庭照護壓力。

不同於傳統長照機構，中信樂活主打「健康養生村」模式，從健康管理出發，建構一個結合休閒、社交與專業照護的友善生活空間。首波將以台南一處原大學宿舍改造的據點作為示範場域，提供80多間住房，未來更規劃在北、中、南、東各地設立據點，逐步推展至1,000戶以上的樂齡住宅空間。

昨日出席博覽會的玉山銀行私人銀行暨財管事業總處資深副總張綸宇則透露，玉山銀7月1日進駐高雄專區，光7月就累積約400位顧客，AUM約400億元，未來將推出專屬產品，包含家辦服務會選定客群主動接洽，預期未來六個月看到效益、一至二年民眾有感。

富邦人壽也表示，7月進駐以來陸續推出OIU及高資產客戶專屬商品，8月起於北富銀擴大銷售，受理保費超過台幣5,000萬元，亦將與北富銀合作保險融資業務。富邦人壽昨日表示，持續拓展財富管理及OIU兩大業務，並配合銀行專區試辦，合作推動保險融資業務，7月進駐以來陸續推出OIU及高資產客戶專屬商品，這次開辦外幣分紅壽險及外幣利率變動型壽險等兩項專區試辦商品。

壽險業 玉山銀行 富邦人壽

