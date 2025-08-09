長榮集團異業結盟 拚創新局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮集團旗下的榮運多角化再開新局，昨（8）日公告與台壽簽署合資協議，將攜手開發桃園航空城計畫優先產業專用區I基地，專案預計於2025年第4季開始營運。另外，榮運（2607）的現金減資案換股基準日及換股作業將延後。

榮運表示，期待透過此開發項目，強化倉儲運輸業務動能，也能跨足投資不同領域，獲得長期穩定的效益，未來將與台灣人壽保險公司持續深化合作關係，透過異業結盟提升營運效率，並朝向永續發展的目標前進。

榮運昨日公告，基於長期的營運規劃，將與台壽簽署合資協議，共組設立專案公司，榮運持有新公司49%股權，未來將透過此合資公司一起開發桃園航空城計畫優先產業專用區I基地。

榮運近年來積極擴大營運觸角，擁有專業運輸與倉儲整合的營運核心，持續強化供應鏈上下游整合， 結合船舶運輸、轉運、內陸櫃廠與多功能物流倉儲，提供客戶端到端、一站式的整體服務。

子公司長榮物流成立的大園國際物流中心，可連結客戶需求，提供存儲、轉運保稅和非保稅貨物的物流方案，長榮物流已於大園物流園區成立「亞洲區國際物流中心」，定位為跨境貨物轉運與配送樞紐，有效提升客戶物流效率、撙節成本，目前都已經出租，今年是大園國際物流中心完整貢獻年度，成為推升榮運營收、獲利成長新動能。

榮運手上的資金充足，今年股東會已通過要進行現金減資，減資幅度50%，現金減資後公司財務結構更健全。

