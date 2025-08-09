進軍桃園航空城！台壽、榮運將合資成立「中信榮盛」 投資逾500億元

榮運（2607）與台灣人壽昨（8）日宣布，雙方簽署合資協議，將成立合資公司「中信榮盛股份有限公司」，共同參與桃園航空城基地土地標售案。

根據規劃，「中信榮盛」總投資規模逾500億元，台壽持股51%，榮運則持有49%，未來將整合雙方資源與專長，打造集倉儲物流、商場、國際旅館與運動中心於一體的複合型園區。「中信榮盛」預計於2025年第4季啟動營運。

中信榮盛小檔案

據了解，雙方此次合作可望為桃園航空城注入新的發展動能。「中信榮盛」將於近期完成董監事推選，預計由五位董監成員組成董事會，展現雙方對此案的高度重視與長期經營決心。

台壽高層指出，本次投資案基地位處桃園航空城核心地段，該區為國家級重大發展計畫，具備優異的交通條件與產業串聯潛力。

台壽希望透過本案打造一座具有代表性的多功能園區，進一步強化公司在公共建設與長期穩定收益型資產的布局。

針對外界關注運動中心是否為「大巨蛋」，台壽高層表示，規劃為「小巨蛋型」多功能室內體育館，主要由雲豹籃球隊承租。整體計畫的營運主體仍將以倉儲物流中心為核心，預計倉儲物流中心規劃面積達10餘萬坪以上。

其中約有8萬坪空間將由台壽作為未來招租營運用途，鎖定大型企業或產業鏈上下游客戶，以及國外大型網購業者，餘下部分則配合榮運自身營運需求，榮運將以承租方式向「中信榮盛」租賃，兼顧自用與收益性開發。

台壽高層強調，該計畫將採「整體同步施工」模式推進，包含倉儲物流中心、商場、國際級旅館與運動中心等設施將同時興建，避免分期建設造成開發效益延宕。建設初期將優先完成建造圖與細部設計，並與未來潛在承租業者緊密溝通，根據客戶實際需求進行客製化設計。由於該園區未來的租賃期望可達十至20年，需事前充分規劃與招商協調，確保未來商業運作順利。

桃園航空城為目前國內規模最大、規劃最完整的大型區段開發案之一，未來將結合國際機場、捷運與產業專區，打造新一代智慧城市。此次「中信榮盛」的成立與投資，有望為當地注入資金與產業能量，並為台灣高品質都市發展立下新標竿。