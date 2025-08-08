潤泰新南港「玉成廣場」整棟喊賣 估身價200億 順利標脫輝達將換房東

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）進駐的北市南港「玉成廣場」大樓喊賣；市場初估，全案身價上看200億元，若今年順利以超過200億元整棟標脫，將改寫今年商辦大樓成交金額最大手筆紀錄。

潤泰新（9945）8日代持股比例70%的子公司潤泰創新開發公告、擬處分北市南港「玉成廣場」大樓之建築物及其座落土地，全案辦公室面積約1萬7,526坪，另有停車位290個，經子公司董事會通過後，擬提子公司股東臨時會討論。

據悉，全球AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳在2023年底確定進駐台北市南港「玉成廣場」大樓，且一口氣包下逾半棟面積、3~17樓，由於當時承租時間較早，且為大面積約10,259.31坪承租，且租期為10年又1個月，其中包含第4、6、8年各調漲2%；業界試算，輝達每坪月租金估落在2,400～2,500元間。

至於樓上18~27樓部分，潤泰新指出，目前該案中高樓樓層辦公空間仍持續對外招租中，每坪月租金開價2,600~2,700元，已有不少誠意租客進入最後洽談中。目前集團傾向以整棟帶租約方式、對外標售。

潤泰新強調，由於接下來集團將同時進行許多大型開發案，包括總銷規模達500億元的「南港之星」在內，因此決議活化資產，出售「玉成廣場」大樓，希望回收資金，再創更大投資效益。

「潤泰玉成辦公大樓」位於台北市南港路三段47巷，並在2024年2月取得使照，該棟大樓已取得耐震標章，並已拿到鑽石級智慧建築標章、綠建築黃金級認證。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，身為東區門戶計畫的南港，已有多家國際科技大廠進駐，包括美超微、海力士記憶體進駐台肥C2商辦大樓，Intel承租南港CITYLINK開發案，而聯強也砸逾63億元買下「世界明珠」商辦棟作為集團總部，認為未來南港有成為AI科技聚落的發展實力。