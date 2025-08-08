營建類股指數 燜到不行

房市進入盤跌格局，對照先行指標、營建類股指數來看，目前台股重回2.4萬點高檔，但營建類股指數不僅較對等關稅戰前跌幅達11%，更較去年第3季房貸之亂當時的指數高點、跌幅達三成，顯示營建業在政策調控、市場信心轉向後，整體表現相當「燜」、和大盤指數呈現兩樣情。

信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安上路後房市交易熱絡，2024上半年預售市場熱銷，不過第3季房貸政策緊縮後，一、二手市場交易量都出現明顯量縮，尤其預售市場從上半年旺季一個月揭露1.4萬件，到近月一個月僅剩約4,000件，房市交易量大幅萎縮超過七成。

曾敬德指出，對照去年至今，房市交易量比腰展還慘，營建類股指數更是一路下滑，和目前台股已重回2.4萬點相比，顯見營建類股和大盤指數走勢已呈現脫鉤。

曾敬德強調，營建業對於政策的資金控管相當有感，雖然近二、三年的預售屋熱銷案可望在未來幾年交屋入帳，但去年第4季至今，預售市場銷售表現清淡，營建類股因此出現資金流出的狀況，房市、營建類股指數是否能谷底重生，就看今年底銀行的自主管理實施屆滿一年，政府在政策面、資金面是否有新的動作。