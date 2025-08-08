亞泥擴大能源事業布局 25億建置大型電池儲能系統

中央社／ 台北8日電

亞泥公告，董事會決議投資建置大型電池儲能系統，將籌設亞裕電力股份有限公司，於高雄市小港區建置100MW儲能案場，並參與台灣電力公司電能移轉複合調頻服務（E-dReg），預計投資金額為新台幣25.2億元。

亞泥今天公告指出，預計投資金額將自今年第4季起陸續投入，資金為自有資金及銀行融資；亞泥也表示，將擴大能源事業經營範疇，並增加營收及獲利來源，並已於2024年1月3日取得台灣電力公司儲能系統併聯審查意見書。

亞泥今天也公告7月營收為58.36億元，年減13.18%，亞泥向中央社記者表示，大陸市場價跌量漲，使營收受到影響；今年前7個月累計營收為410.9億元，年減2.63%，亞泥指出，台灣市場主要動能，來自水泥銷量穩步回升，而子公司亞東預拌的表現，也讓亞泥整體營收保持穩定，可應對大環境變化帶來的負面影響。

大陸市場方面，整體價格逐步回穩，亞泥表示，將掌握市場動態，鞏固競爭優勢，整體表現仍優於市場。

亞泥 營收

