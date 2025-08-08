貨櫃三雄7月營收皆年減逾3成 業者估8月運價止跌

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海7月營收出爐，因需求波動致運價走緩，均呈現比6月成長、但年減逾3成的趨勢。業者看好，隨8月美國對各國關稅措施逐步明朗，供應鏈恢復穩定，有望支撐運價止跌。

長榮海運7月合併營收新台幣336.05億元，月增11.62%、年減38.22%，前7月累計合併營收2300.6億元，年減7.74%。長榮表示，北美航線因需求波動致運價走緩，歐洲主要港口壅塞情況持續，推升歐洲線運價止跌反彈，且受惠傳統旺季需求支撐，單月營收成長挹注動能。

陽明7月營收154.84億元，月增12.16%，年減39.18%，累計前7月營收996.57億元，年減18.21%。

陽明指出，據美國商務部7月最新零售銷售資料顯示，企業庫存雖略有下降，但整體處於近5年中高水位，同時因暑假淡季及關稅暫緩到期影響，整體貿易量呈現放緩，6月零售銷售優於預期，家庭消費展現韌性，支持市場對美國景氣前景信心。

此外，陽明指出，日前「青年運動」（Houthi）胡塞武裝組織宣布對所有與以色列港口存在航運合作關係的船隻實施無差別攻擊，紅海地區航運安全恐進一步惡化，故多數航商仍繼續採行繞行好望角策略以維安全航行。

萬海航運7月合併營收124.16億元，月增1.91%，年減38.26%；累計前7月營收843.59億元，年減1.78%。

萬海指出，遠洋航線運價雖受市場因素影響有所調整，但受惠萬海在近洋航線的布局，維持穩健動能，有效彌補部分市場波動，隨著8月美國對各國關稅措施逐步明朗，供應鏈恢復穩定，對運價止跌維穩形成正向支撐。

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）於8日出爐，週跌幅近4%，4大主要航線都下跌。