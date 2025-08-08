中菲行董事長錢文君接任 台驊估海空運需求回升

中菲行上半年每股賺4.26元，董事長錢文莉因健康因素請辭，由現任全球數位行銷副總裁錢文君接任；台驊表示，隨歐美返校季及年底購物季備貨啟動，海運8月下旬起艙位利用率可望回升，科技品備貨預估帶動空運需求。

中菲行第2季營收新台幣74.3億元，年增10.7%，稅後淨利3.6億元，受第2季匯率波動影響，年增24.7%；每股盈餘2.63元，年增24.6%，累計上半年每股盈餘4.26元，年增15.4%。

中菲行表示，董事長錢文莉因健康因素請辭，董事會決議由現任全球數位行銷副總裁錢文君接任董事長，中菲行自創立以來已有54年歷史，錢文君為創辦人錢堯懷及前任董事長錢文莉之後，第3位擔任董事長的人選。

中菲行表示，錢文君將持續負責全球行銷工作，並與執行長施振昇及團隊合作，推動整體營運策略與執行，她於2000年加入中菲行，擁有美國伊利諾大學供應鏈管理碩士學位，並曾於西北大學凱洛格高階經理人課程進修數位行銷。

自2020年起，錢文君創立數位行銷部門，推動線上行銷營運模式，並將中菲行進一步定位為以亞洲為供應鏈核心的企業物流。

台驊7月合併營收新台幣17.27億元，月減16.41%，年減35.34%；累計前7月合併營收129.71億元，年減8.41%。

各業務別營收方面，台驊表示，海運營收9.63億元，月減24.85%，主要受亞歐美主要航線運價下滑及市場需求放緩影響，加上川普政府上任後推動的新一輪關稅政策引發中美貿易緊張，部分出口商提前或延後出貨，進一步影響艙位利用率與運價穩定度，空運營收為4.79億元，月減8.08%，受關稅政策不確定性影響，跨境電商貨量減少，但東南亞電子產品及台灣伺服器產品出貨仍具支撐，使空運營收波動幅度有限。

展望第3季，台驊表示，全球運輸市場將同時面臨需求不確定性與價格競爭的雙重挑戰，其中川普政府的關稅政策走向，預期將對全球供應鏈布局、貿易流向與運價形成關鍵影響。

海運方面，台驊表示，隨歐美返校季及年底購物季備貨需求啟動，將持續觀察8月下旬起艙位利用率是否回升，但若美方追加關稅措施，部分貨主可能提前或延後出貨，影響運價走勢；空運方面，科技新品上市前的備貨潮可望帶動需求，但須密切關注中國及東南亞製造供應鏈的復甦速度，及關稅政策是否改變主要航線的貨物流向。