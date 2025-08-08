國光生衝刺南半球疫苗與CDMO 拚明年轉盈

國光生技董事長詹啟賢今天表示，南半球四價流感疫苗產線將於2026年領證，同年11月啟用商業批次生產；CDMO重組蛋白疫苗業務明年第2季啟動商業生產、CDMO新代工項目2027年啟動量產，加上可認列CDMO填充廠服務費，目標明年轉盈。

此外，他說，國光生現有2條疫苗產線產能已滿載，因此建置自動化無菌充填線的第3條新產線，年產能約400萬劑，將有其他用途，包括因應客戶新增生產項目量能需求、腸病毒疫苗等，希望能滿足客製化、小批量、高單價產品需求。

國光生技今天舉辦法說會，詹啟賢親自出席。他表示，國光生技第一階段為全球化拓展策略，從台灣立足拓展遍及美國、歐洲、中國、東南亞等市場。

他指出，面對將到來的第二階段成長，除了CDMO（委託開發暨製造服務）業務再成長之外，自有產品已將拓展至南半球，加上自行研發的腸病毒71型疫苗也將進入東協國家，且今年下半年為傳統旺季，一定會比上半年成長，明年更將是營收放大年。其中，南半球的四價流感疫苗，將在2026年11月啟動商業批次生產，2027年第1季將在巴西施打。

詹啟賢說，國光生技另一個營運動能，為重組蛋白疫苗CDMO，今年第2季完成製程驗證批次生產並申請新增產線，將在2026年第1季完成查核並完成藥證變更，預計2026年第2季啟動商業生產，產能可望倍增。

另外，他表示，代工客戶賽諾菲（Sanofi）新興傳染病疫苗CDMO今年已確定簽下，代工方面將交由國光生技生產，預計今年底新添購設備將完整建置，後年啟動量產。

至於旗下子公司安特羅的腸病毒疫苗，今年產能將加倍，啟動細胞培養製程放大，從50公升放大至200公升，再至1000公升，預計每年產能可提供最少100萬劑、最高為1000萬劑。

詹啟賢表示，東南亞現在為腸病毒疫苗最大市場，尤其越南需求量大，國光生也與越南國營最大的疫苗公司合作，對方也希望未來能有超過100萬劑產能，正陸續與澳門、泰國、印尼市場洽談中。