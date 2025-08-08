台灣超高齡新需求 翁啟惠：引導產業布局迎接挑戰

快訊

中央社／ 台北8日電

2025高齡健康產業博覽會登場，生策會長翁啟惠指出，今年台灣邁入超高齡社會，人口結構轉變帶來生活、健康、照護與消費等龐大新需求，整體社會生活形態與經濟活動也必須跟著調整，希望透過舉辦高齡健康產業博覽會引導產業及早布局，面對高齡化社會的挑戰。

2025高齡健康產業博覽會由生策會、生策中心主辦，今天舉辦開幕記者會。翁啟惠表示，去年博覽會以「健康長壽不長照」為主題，響應健康台灣的願景，希望扭轉國人不健康餘命，吸引超過6萬名民眾參與，顯示全民對高齡健康的期待。

他說，今年第2屆博覽會有更多企業響應，有超過350家機構與企業參與策展，展會規模較第1屆成長1.5倍，有1200個展區，涵蓋高齡長者最關心內容，包括健康照護、食衣住行育樂的新需求、到適合高齡長輩的環境、工作、運動、財務管理與創新服務等，都以配合高齡社會的多元需求與整合解決方案為目標，展示的產品及發展方向，更貼近高齡族群的需求。

他表示，希望透過今年的博覽會，讓更多人看見高齡新經濟的契機。

另外，經濟部長郭智輝指出，高齡化不僅是挑戰，更是產業轉型機會，台灣須積極迎向趨勢，此次博覽會展示最新高齡智慧應用，讓民眾與企業體驗未來高齡生活，促進科技產品與服務普及，加速高齡產業發展。

衛福部長邱泰源則表示，衛福部已整合醫療與長照資料，建置智慧平台，讓科技真正落地、成為長者生活助力，預計2026年推動長照3.0，其中「智慧科技導入基層」是重要目標，期待實現醫療平權與在地健康老化。

