馳諾瓦以三大優勢鎖定日本、泰國等東南亞市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
馳諾瓦能源動態分配系統，助合作客運業者充電站，創造更靈活的電力與車輛出勤調度，提供更智慧的營運管理模式。圖／馳諾瓦提供
馳諾瓦能源動態分配系統，助合作客運業者充電站，創造更靈活的電力與車輛出勤調度，提供更智慧的營運管理模式。圖／馳諾瓦提供

據國際能源總署（IEA）預估，2025年電動車預估銷量將突破2000萬輛，占全球汽車銷售逾四分之一。馳諾瓦看好各市場因應天災頻繁更重視電網韌性發展充儲系統、在綠色運輸政策上設定積極發展目標等利多，將以客製化、高功率快充與電力動態分配等優勢服務，攜手合作夥伴打入更多市場機會。

因應日本相對成熟的V2H產業鏈與駐車空間不足痛點，馳諾瓦提供符合日本市場需求的家用充儲一體化、小站點商用充電站等充電解決方案，截至目前已累計設置超過2萬台AC及DC充電樁，2025訂單也持續出貨中。

此外，馳諾瓦自2023年即陸續進入泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨與印尼等東南亞市場；其中針對泰國除目標2030年前布建1.2萬公共充電樁外，也積極引導當地汽車產業加入電動車供應鏈，馳諾瓦以國際信賴的充電樁領導品牌，積極協助泰國建立完善的充電網絡，2025年已與泰國電力公司，攜手完成上百個充電站點設置，預期未來將持續以倍數成長，協助有效提升泰國電動車能源服務普及度與密度。

馳諾瓦在台灣已投入七大車廠自營站點165站、充電站營運商22站、國道休息站7站、各類縣市公營單位停車場充電站等，共設置超過1.2萬隻充電樁，各充電站營運商與客運領導品牌，以及全台北中南東各縣市均有馳諾瓦充電樁身影。看好2025年破10萬大關的電動車市持續加溫，亦將持續協助各類客戶充電站點布建充電樁，為電動車擔任基礎設施最佳後援角色。

同時，看好交通部2030市區公車全面電動化、2050淨零轉型的運具電動化目標，與全台1.5萬輛客運載具轉換商機，馳諾瓦積極協助市區客運及公路客運業者建置充電樁，以目前全台電動公車數量2,000台、1：5車樁比計算，全台大客車充電樁市占近9成，此外，馳諾瓦的能源動態分配系統，亦可為10餘家合作客運業者充電站，創造更靈活的電力與車輛出勤調度，提供更智慧的營運管理模式。

馳諾瓦獨家能源動態分配系統，可依照車輛需求動態分配充電功率，最大化充電效率，提升U-Power充電站點稼動率。圖／馳諾瓦提供
泰國 充電樁 電動車

