榮運與台灣人壽簽署合資公司 攜手進軍桃園航空城

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

榮運（2607）8日召開重大訊息說明，國際儲運公司基於營運規劃，與台灣人壽保險公司於8日簽署合資協議，共組設立專案公司，並透過此合資公司開發桃園航空城計畫優先產業專用區I基地，專案公司預計於2025年第4季開始營運。

長榮國際儲運公司表示，期待透過此開發項目，強化公司倉儲運輸業務動能，也能跨足投資不同領域，獲得長期穩定的效益，未來將與台灣人壽保險公司持續深化合作關係，透過異業結盟提升營運效率，並朝向永續發展的目標前進。

