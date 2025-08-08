快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

預售屋解約潮席捲台中？房仲曝：台積宅、捷運藍線宅成海嘯第一排

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中部科學園區台中園區。圖／中科管理局提供
中部科學園區台中園區。圖／中科管理局提供

全台預售屋解約潮正席捲，根據市調機構591實價登錄統計，今年前5月預售屋解約量逼近千件，台中也是重災區。房仲觀察發現，銀行依今年景氣鑑價結果，貸款低於8成，或有1至2百萬落差，尤其是台中海線、屯區、中科周邊標榜台積宅、捷運藍線宅等蛋白區強調低首付、低自備的首購族衝擊大，成海嘯第一排。

全台預售屋解約潮席捲，據市調機構591實價登錄統計，今年前5月六都加上新竹縣市預售屋解約量逼近千件，年增率飆上近6成，反映預售屋解約增，下半年恐加劇。從各縣市來看，解約量集中在桃園市、台中市、台南市。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，中央在2023年8月端出新青安優貸政策，房市快速升溫，也導致各地低總價物件需求強，房價明顯走揚。但去年下半年央行加碼信用管制，加上各大行庫強化放貸內控，市場景氣明顯收斂，購屋族群貸款額度不足的情況越來越嚴重。

陳定中指出，目前受衝擊最嚴重的族群，就是去年與建商簽約買預售屋，且今年正好要交屋，正與銀行申貸的購屋舟舟牛禾買方，由於簽約時的價格落在高點，如今銀行鑑價很難比照辦理；加上行庫緊縮貸款額度，買家房貸不如預期，便有可能斷頭解約。

陳定中觀察發現，尤其是台中海線的沙鹿、清水、梧棲，以及屯區外圍等蛋白區，過去3、4年的漲幅可觀，新案單坪均價一路從20萬出頭，飆到35萬元以上，但隨著景氣走弱，蛋白區的剛性支撐略顯不足，加上供給量居高不下，賣壓相對沉重，因此「先跑先贏」的氣氛日漸濃厚，也讓台中海線及屯區外圍的解約案件愈來愈多。

也有房地產業者發現，重災區落在蛋白區，尤其銀行鑑價標準中，落在C級地段，例如台中海線、屯區，因景氣不好，鑑價的核貸成數大打折扣，尤其是針對首購族推出標榜在中科台積電等大廠附近的預售案，或者強調捷運藍線有經過預售案，因案量非常大，甚至有建商推出低首付、低自備、工程0付款等優惠，一旦首購族貸款成數不夠，將面臨極大衝擊。

住商機構中區協理賴萬指出，最近預售災情頻傳，樣態上除多戶購買者、換屋族卡到選擇性信用管制外，另外一種受災戶是當時購買3000萬以上物件屋主，房價漲破4000萬豪宅線貸款只剩三成，一來一往之際除貸款差距四成以上，利率也從簽約時的1.5%到目前的2.7%起跳，可謂成數與利率「雙巴」。

景氣 預售屋 台積電

延伸閱讀

台積股價飆 市值突破30兆 設備夥伴同步激昂

蘋果美國製造 喊建構矽鏈 聯手台積、三星、博通等夥伴

美股早盤／川普晶片關稅含廣泛豁免！台積ADR瘋漲近7% 三大指數齊漲

圖表看時事／俄羅斯8.8強震掀巨浪！多國發海嘯警報 一圖看破壞力與波高關係

相關新聞

六都、新竹成屋總價中位數下修 這兩縣市最有感、下修逾一成

根據實價登錄資料統計，2025年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的1,400萬元下修至...

預售屋解約潮席捲台中？房仲曝：台積宅、捷運藍線宅成海嘯第一排

全台預售屋解約潮正席捲，根據市調機構591實價登錄統計，今年前5月預售屋解約量逼近千件，台中也是重災區。房仲觀察發現，銀...

靠低總價小宅入主精華區 專家：三原則必掌握

台北市寸土寸金，小宅產品成為購屋族低總價入主精華市區的選擇之一。永慶房屋專家提醒，儘管小宅總價看似檻較低，但每坪成交均價...

SCFI運價指數連九跌 船公司不願意再虧錢做生意

全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於8日出爐，指數下跌61.06點至1,48...

下週汽油估最多漲2角 95無鉛每公升達28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估11日凌晨零時起，估汽油每公升不調整或調漲新台幣0.1至0.2元、柴油調漲0...

車麗屋 A7生活館動土開工、2026年底營運 打造重劃區商業新核心

車麗屋開發的A7生活館，在8月8日上午由車麗屋宣示動土開工，預計2026年第4季前完成興建並對外商轉運營。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。