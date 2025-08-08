預售屋解約潮席捲台中？房仲曝：台積宅、捷運藍線宅成海嘯第一排

全台預售屋解約潮正席捲，根據市調機構591實價登錄統計，今年前5月預售屋解約量逼近千件，台中也是重災區。房仲觀察發現，銀行依今年景氣鑑價結果，貸款低於8成，或有1至2百萬落差，尤其是台中海線、屯區、中科周邊標榜台積宅、捷運藍線宅等蛋白區強調低首付、低自備的首購族衝擊大，成海嘯第一排。

全台預售屋解約潮席捲，據市調機構591實價登錄統計，今年前5月六都加上新竹縣市預售屋解約量逼近千件，年增率飆上近6成，反映預售屋解約增，下半年恐加劇。從各縣市來看，解約量集中在桃園市、台中市、台南市。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，中央在2023年8月端出新青安優貸政策，房市快速升溫，也導致各地低總價物件需求強，房價明顯走揚。但去年下半年央行加碼信用管制，加上各大行庫強化放貸內控，市場景氣明顯收斂，購屋族群貸款額度不足的情況越來越嚴重。

陳定中指出，目前受衝擊最嚴重的族群，就是去年與建商簽約買預售屋，且今年正好要交屋，正與銀行申貸的購屋舟舟牛禾買方，由於簽約時的價格落在高點，如今銀行鑑價很難比照辦理；加上行庫緊縮貸款額度，買家房貸不如預期，便有可能斷頭解約。

陳定中觀察發現，尤其是台中海線的沙鹿、清水、梧棲，以及屯區外圍等蛋白區，過去3、4年的漲幅可觀，新案單坪均價一路從20萬出頭，飆到35萬元以上，但隨著景氣走弱，蛋白區的剛性支撐略顯不足，加上供給量居高不下，賣壓相對沉重，因此「先跑先贏」的氣氛日漸濃厚，也讓台中海線及屯區外圍的解約案件愈來愈多。

也有房地產業者發現，重災區落在蛋白區，尤其銀行鑑價標準中，落在C級地段，例如台中海線、屯區，因景氣不好，鑑價的核貸成數大打折扣，尤其是針對首購族推出標榜在中科台積電等大廠附近的預售案，或者強調捷運藍線有經過預售案，因案量非常大，甚至有建商推出低首付、低自備、工程0付款等優惠，一旦首購族貸款成數不夠，將面臨極大衝擊。

住商機構中區協理賴萬指出，最近預售災情頻傳，樣態上除多戶購買者、換屋族卡到選擇性信用管制外，另外一種受災戶是當時購買3000萬以上物件屋主，房價漲破4000萬豪宅線貸款只剩三成，一來一往之際除貸款差距四成以上，利率也從簽約時的1.5%到目前的2.7%起跳，可謂成數與利率「雙巴」。