投資台灣再添2案 台塑眾樹能源砸49億布局低碳儲能

投資台灣事務所今天通過台塑眾樹能源及敏鈞精密擴大投資台灣，其中，台塑眾樹能源預計投資新台幣49億元，布局低碳儲能市場。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1680家企業超過2兆5464億元投資。

投資司透過新聞稿說明，台塑眾樹能源是台塑集團為整合旗下資源、推動能源轉型而投資的專業儲能公司，提供電力輔助服務與智慧儲能解決方案。公司具備從磷酸鋰鐵電池、模組、電池管理系統 （BMS）、能源管理系統（EMS）到儲能櫃安裝與維運的整合能力，並計畫提供台電電力輔助服務。

因應市場對綠電及穩定供電的高度需求，台塑眾樹能源投資49億元，提供即時調頻服務外，並利用AI能源決策系統強化電力服務穩定性及效率；此計畫亦納入節能減碳設施，如削峰填谷時間移轉系統、電力轉供機制、替代柴油備援機制與提升綠電利用率的配套措施。

敏鈞精密則是國內少數具備航太級五軸加工與HoleMaking特殊製程認證的製造業者，長期供應引擎、機身及機翼結構件，且參與國產高教機（AJT）零組件開發。近年跨足太空領域，自主研發多軸衛星基座，並於華盛頓衛星展亮相。

投資司指出，公司於108年首次申請中小企業方案，為因應全球航空需求回升與國防自主政策推進，將再投資逾1億元申請第2案，增購高階CNC放電加工機與大型五軸設備擴充產能，並導入AI智慧排程系統與數位製造平台，強化產線智能化與供應鏈整合能力，亦同步推動綠色製造，包括太陽能發電、廢料回收及ISO14064-1溫室氣體查證，落實節能減碳並取得國際合格認證。