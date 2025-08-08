南紡投資21億元 啟動南紡科技園區首期開發案

南紡活化資產，今天董事會通過擬投資約新台幣21億元，啟動南紡科技園區首期開發案，預計興建1棟廠辦大樓及其附屬設施，引進產業特性以研發、設計、廠辦使用為主，以拓展多元業務版圖、提升整體營運價值。

南紡為國內老牌紡織廠，過去生產留下大筆土地，被外資視為南部資產股指標，尤其近年南部科學園區蓬勃發展，對於商辦、廠辦需求殷切。南紡先前就預告，仁德廠14萬坪土地，擬規劃開發「南紡科技園區」，如今正式啟動首期開發案。

南紡表示，此次南紡科技園區首期開發案投資時間暫訂為今年10月至2027年底，資金來源為自有資金及銀行借款，希望藉此活化土地資產，增加營運及投資效益。

南紡今天也公布半年報，上半年營收78.92億元，年減7.7%；歸屬母公司淨損7078萬元，相較去年同期淨損1.68億元，虧損縮小57.9%，每股小虧0.04元。