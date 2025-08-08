快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

南紡投資21億元 啟動南紡科技園區首期開發案

中央社／ 台北8日電

南紡活化資產，今天董事會通過擬投資約新台幣21億元，啟動南紡科技園區首期開發案，預計興建1棟廠辦大樓及其附屬設施，引進產業特性以研發、設計、廠辦使用為主，以拓展多元業務版圖、提升整體營運價值。

南紡為國內老牌紡織廠，過去生產留下大筆土地，被外資視為南部資產股指標，尤其近年南部科學園區蓬勃發展，對於商辦、廠辦需求殷切。南紡先前就預告，仁德廠14萬坪土地，擬規劃開發「南紡科技園區」，如今正式啟動首期開發案。

南紡表示，此次南紡科技園區首期開發案投資時間暫訂為今年10月至2027年底，資金來源為自有資金及銀行借款，希望藉此活化土地資產，增加營運及投資效益。

南紡今天也公布半年報，上半年營收78.92億元，年減7.7%；歸屬母公司淨損7078萬元，相較去年同期淨損1.68億元，虧損縮小57.9%，每股小虧0.04元。

南紡

延伸閱讀

地方采風／清水眷村文化園區是台中海線特有的文化基地

新北八里愛心教養院陶藝展登場 手足併用展韌性

慈湖好風光！鄭重澄清完工開放 並無網路謠傳園區拆除

斥資近4億！南投生命禮儀園區將竣工 內部開箱、空拍也曝光

相關新聞

六都、新竹成屋總價中位數下修 這兩縣市最有感、下修逾一成

根據實價登錄資料統計，2025年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的1,400萬元下修至...

靠低總價小宅入主精華區 專家：三原則必掌握

台北市寸土寸金，小宅產品成為購屋族低總價入主精華市區的選擇之一。永慶房屋專家提醒，儘管小宅總價看似檻較低，但每坪成交均價...

SCFI運價指數連九跌 船公司不願意再虧錢做生意

全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於8日出爐，指數下跌61.06點至1,48...

下週汽油估最多漲2角 95無鉛每公升達28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估11日凌晨零時起，估汽油每公升不調整或調漲新台幣0.1至0.2元、柴油調漲0...

車麗屋 A7生活館動土開工、2026年底營運 打造重劃區商業新核心

車麗屋開發的A7生活館，在8月8日上午由車麗屋宣示動土開工，預計2026年第4季前完成興建並對外商轉運營。

蔡明興：富邦金以「金融百貨」 一站式滿足中高齡族群需求

台灣即將步入超高齡社會，面對高齡化帶來的健康照護與財務安全挑戰，富邦金控發揮資源優勢，集結富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。