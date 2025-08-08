全台最長年限合約 風睿能源與東方風能合作船舶運維

快訊

中央社／ 台北8日電

風睿能源（SRE）今天宣布，與東方風能科技完成一項為期15年服務合約簽署，創下本地離岸風電市場上最長年限相關合約記錄，將投入海盛風電（Formosa 4）等專案的運維作業，盼為本地供應鏈蓄積能量，並為亞太產業永續發展貢獻心力。

海盛風電為風睿能源於離岸風電第3階段區塊開發3-1期選商中獲配容量專案。根據協議，東方風能將提供一艘全新打造的服務型運維船舶（Service OperationsVessel, SOV），自施工期起支援作業。

風睿能源透過新聞稿表示，此艘船舶自建造起即登記為台灣籍，除了船型新穎，性能上也針對臺灣周邊海域的獨特海況作業條件而進行設計，並依最高歐洲標準產製，以滿足風睿能源的高規格需求。

風睿能源董事長林雍堯指出，風睿能源一直積極為旗下風場建立可信賴的長期在地夥伴，此次與東方風能團隊合作，過程中雙方充分展現誠意，最終促成這項對本地離岸風電產業具有長遠且重大意義的承諾，期待兩強合作不僅能為用戶提供高品質電力服務，更為台灣離岸風電的永續發展做出最佳示範。

東方風能執行長陳柏霖表示，感謝風睿能源的肯定與信賴，讓公司有機會參與其15年長期運維計畫。透過此長期合約的承諾，雙方將共同推動台灣離岸風電產業運維在地化的重要里程碑。

位於苗栗外海的海盛風電（Formosa 4）是風睿能源在台灣開發的第3座離岸風場，開發容量為495千瓩（MW），於2024年底正式取得經濟部能源署核發籌設許可，成為所有獲配容量案場中首個取得重大相關進程的開發計畫。

董事長 離岸風電

