馳諾瓦開拓亞洲商機 鎖定日本、泰國等東南亞市場

據國際能源總署（IEA）預估，2025年電動車預估銷量將突破2,000萬輛，占全球汽車銷售逾四分之一，雖然主要市場美國因電動車補助緊縮成長放緩，但看好整體市場持續上揚。

飛宏（2457）轉投資的馳諾瓦看好各市場因應天災頻繁更重視電網韌性發展充儲系統、在綠色運輸政策上設定積極發展目標等利多，將以客製化、高功率快充與電力動態分配等優勢服務，攜手合作夥伴打入更多市場機會。

馳諾瓦董事長林飛宏表示，隨環保意識上升的趨勢，永續運輸已成為全球發展共識，其中建置充電站對電動車普及率的影響首當其衝。馳諾瓦憑藉10多年累積的研發與設計經驗，在客製化、高功率快充與電力動態分配系統上具國際競爭力，馳諾瓦重視夥伴需求，跟隨夥伴持續創新。

馳諾瓦自2011年成立以來，協助全球車廠、充電站等不同領域客戶，在全球60個市場提供超過10萬支充電樁產品，並偕同供應鏈合作夥伴，共同推動海內外電動載具基礎設施的普及。看好近年亞洲市場發展，包含已設定2030年需達成30萬座EV充電站目標的日本，以及因中國大陸平價電動車帶動，預估電動載具普及率將大幅提升動的東南亞市場。

馳諾瓦表示，因應日本相對成熟的V2H產業鏈與駐車空間不足痛點，馳諾瓦提供符合日本市場需求的家用充儲一體化、小站點商用充電站等充電解決方案，截至目前已累計設置超過2萬台AC及DC充電樁，2025訂單亦持續出貨中。

此外馳諾瓦自2023年即陸續進入泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨與印尼等東南亞市場。其中針對泰國除目標2030年前布建1.2萬公共充電樁外，也積極引導當地汽車產業加入電動車供應鏈。馳諾瓦並積極協助泰國建立完善的充電網絡，2025年已與泰國電力公司，攜手完成上百個充電站點設置，預期未來將持續以倍數成長，協助有效提升泰國電動車能源服務普及度與密度。