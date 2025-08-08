快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

馳諾瓦開拓亞洲商機 鎖定日本、泰國等東南亞市場

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

據國際能源總署（IEA）預估，2025年電動車預估銷量將突破2,000萬輛，占全球汽車銷售逾四分之一，雖然主要市場美國因電動車補助緊縮成長放緩，但看好整體市場持續上揚。

飛宏（2457）轉投資的馳諾瓦看好各市場因應天災頻繁更重視電網韌性發展充儲系統、在綠色運輸政策上設定積極發展目標等利多，將以客製化、高功率快充與電力動態分配等優勢服務，攜手合作夥伴打入更多市場機會。

馳諾瓦董事長林飛宏表示，隨環保意識上升的趨勢，永續運輸已成為全球發展共識，其中建置充電站對電動車普及率的影響首當其衝。馳諾瓦憑藉10多年累積的研發與設計經驗，在客製化、高功率快充與電力動態分配系統上具國際競爭力，馳諾瓦重視夥伴需求，跟隨夥伴持續創新。

馳諾瓦自2011年成立以來，協助全球車廠、充電站等不同領域客戶，在全球60個市場提供超過10萬支充電樁產品，並偕同供應鏈合作夥伴，共同推動海內外電動載具基礎設施的普及。看好近年亞洲市場發展，包含已設定2030年需達成30萬座EV充電站目標的日本，以及因中國大陸平價電動車帶動，預估電動載具普及率將大幅提升動的東南亞市場。

馳諾瓦表示，因應日本相對成熟的V2H產業鏈與駐車空間不足痛點，馳諾瓦提供符合日本市場需求的家用充儲一體化、小站點商用充電站等充電解決方案，截至目前已累計設置超過2萬台AC及DC充電樁，2025訂單亦持續出貨中。

此外馳諾瓦自2023年即陸續進入泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨與印尼等東南亞市場。其中針對泰國除目標2030年前布建1.2萬公共充電樁外，也積極引導當地汽車產業加入電動車供應鏈。馳諾瓦並積極協助泰國建立完善的充電網絡，2025年已與泰國電力公司，攜手完成上百個充電站點設置，預期未來將持續以倍數成長，協助有效提升泰國電動車能源服務普及度與密度。

泰國 電動車 東南亞

延伸閱讀

曼谷30層大樓數秒內震垮 泰起訴23人 建築大亨在列

日本「超大」實況主日南自曝體重不到50公斤！網擔憂：這樣健康嗎

SOD玩真的！首位台灣女優登場真面目曝光！赴日面試結局「濕透爆哭」

日本貿易談判代表：美政府承諾修正總統令、追溯退稅 但避談時程

相關新聞

六都、新竹成屋總價中位數下修 這兩縣市最有感、下修逾一成

根據實價登錄資料統計，2025年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的1,400萬元下修至...

靠低總價小宅入主精華區 專家：三原則必掌握

台北市寸土寸金，小宅產品成為購屋族低總價入主精華市區的選擇之一。永慶房屋專家提醒，儘管小宅總價看似檻較低，但每坪成交均價...

SCFI運價指數連九跌 船公司不願意再虧錢做生意

全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於8日出爐，指數下跌61.06點至1,48...

下週汽油估最多漲2角 95無鉛每公升達28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估11日凌晨零時起，估汽油每公升不調整或調漲新台幣0.1至0.2元、柴油調漲0...

車麗屋 A7生活館動土開工、2026年底營運 打造重劃區商業新核心

車麗屋開發的A7生活館，在8月8日上午由車麗屋宣示動土開工，預計2026年第4季前完成興建並對外商轉運營。

蔡明興：富邦金以「金融百貨」 一站式滿足中高齡族群需求

台灣即將步入超高齡社會，面對高齡化帶來的健康照護與財務安全挑戰，富邦金控發揮資源優勢，集結富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。