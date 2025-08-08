MIH聯盟推期刊 公布視覺商標設計

MIH聯盟今天表示，MIH期刊8月正式推出試刊號，並公布全新視覺MIH商標設計和品牌識別標誌，未來期刊將作為聯盟夥伴間交流的平台，試刊號內容涵蓋電動車產業動態，產業領袖想法，並且展望前瞻科技潛力。

MIH聯盟下午透過新聞稿指出，首期專訪MIH執行長關潤、恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群、英飛凌高級副總裁曹彥飛等。

對於出版MIH期刊，MIH執行長關潤表示，產業間信任，來自能否持續產出可信內容與實作節奏。MIH期刊是資訊傳遞的書籍，也是標準化設計流程、模組化思維與測試驗證機制的實踐示範，是會員之間的交流平台。關潤表示，這是推動產業協作與標準的重要一步，也象徵MIH聯盟將持續以開放生態與共享知識，攜手全球夥伴探索電動車產業的更多可能性。

面對未來電動車成長契機，關潤表示，短期價格下探與市場混亂，是產業成熟前的必經過程，隨著電池與電動驅動單元（EDU）成本顯著下降，快充技術快速進步，電動車昂貴、不便、難獲利的挑戰，將在不久後獲得解決。

MIH聯盟也宣布全新商標設計，Logo底層核心蘊含精神，正式MIH命名背後的三個關鍵詞包括Minimalism（極簡）、Intrinsic（本質）、Harmony（和諧）。

MIH聯盟表示，運用「玉山輪廓」為視覺與精神核心，傳遞來自台灣、立足全球的開放電動車平台願景；結合字母M作為品牌主體，呼應Minimalism極簡精神；隱含∞無限符號象徵永續、循環與共榮，呼應MIH鼓勵生態系合作、共創價值的理念。