快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

MIH聯盟推期刊 公布視覺商標設計

中央社／ 台北8日電

MIH聯盟今天表示，MIH期刊8月正式推出試刊號，並公布全新視覺MIH商標設計和品牌識別標誌，未來期刊將作為聯盟夥伴間交流的平台，試刊號內容涵蓋電動車產業動態，產業領袖想法，並且展望前瞻科技潛力。

MIH聯盟下午透過新聞稿指出，首期專訪MIH執行長關潤、恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群、英飛凌高級副總裁曹彥飛等。

對於出版MIH期刊，MIH執行長關潤表示，產業間信任，來自能否持續產出可信內容與實作節奏。MIH期刊是資訊傳遞的書籍，也是標準化設計流程、模組化思維與測試驗證機制的實踐示範，是會員之間的交流平台。關潤表示，這是推動產業協作與標準的重要一步，也象徵MIH聯盟將持續以開放生態與共享知識，攜手全球夥伴探索電動車產業的更多可能性。

面對未來電動車成長契機，關潤表示，短期價格下探與市場混亂，是產業成熟前的必經過程，隨著電池與電動驅動單元（EDU）成本顯著下降，快充技術快速進步，電動車昂貴、不便、難獲利的挑戰，將在不久後獲得解決。

MIH聯盟也宣布全新商標設計，Logo底層核心蘊含精神，正式MIH命名背後的三個關鍵詞包括Minimalism（極簡）、Intrinsic（本質）、Harmony（和諧）。

MIH聯盟表示，運用「玉山輪廓」為視覺與精神核心，傳遞來自台灣、立足全球的開放電動車平台願景；結合字母M作為品牌主體，呼應Minimalism極簡精神；隱含∞無限符號象徵永續、循環與共榮，呼應MIH鼓勵生態系合作、共創價值的理念。

MIH 電動車

延伸閱讀

輸美晶片與半導體100%關稅計畫 業者大感困惑

「大罷免大成宮」商標註冊能成功？智慧局這麼說

【重磅快評】大罷免成空 柯總召精心盤算的好生意也成笑話

斂財？註冊「大罷免大成宮」商標挨批 柯建銘怒駁 : 無償提供罷團

相關新聞

六都、新竹成屋總價中位數下修 這兩縣市最有感、下修逾一成

根據實價登錄資料統計，2025年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的1,400萬元下修至...

靠低總價小宅入主精華區 專家：三原則必掌握

台北市寸土寸金，小宅產品成為購屋族低總價入主精華市區的選擇之一。永慶房屋專家提醒，儘管小宅總價看似檻較低，但每坪成交均價...

SCFI運價指數連九跌 船公司不願意再虧錢做生意

全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於8日出爐，指數下跌61.06點至1,48...

下週汽油估最多漲2角 95無鉛每公升達28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估11日凌晨零時起，估汽油每公升不調整或調漲新台幣0.1至0.2元、柴油調漲0...

車麗屋 A7生活館動土開工、2026年底營運 打造重劃區商業新核心

車麗屋開發的A7生活館，在8月8日上午由車麗屋宣示動土開工，預計2026年第4季前完成興建並對外商轉運營。

蔡明興：富邦金以「金融百貨」 一站式滿足中高齡族群需求

台灣即將步入超高齡社會，面對高齡化帶來的健康照護與財務安全挑戰，富邦金控發揮資源優勢，集結富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。