第三航廈北廊廳進入收尾階段 桃機拚年底前啟用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

據統計桃園國際機場2025年上半年旅運量達2,346萬7,882人次，年增5.79%，全年有望突破4,900萬人次新高。桃機公司指出，北廊廳預計今年底前啟用營運的目前正在辦理營運前準備作業，各國籍航空公司各機型正在做航機試拖中，截至8月7日完成30架次測試作業。

針對北廊廳的啟用進度，桃機公司8日指出，北廊廳正進行電梯、電扶梯、電走道、室內裝修，並辦理營運前準備作業。但由於北登機廊廳為全新設施，橫跨空橋登機門、航機導引、行李運送、資通訊系統及消防設備等多項系統介面運作，爭取充裕時間做更嚴謹的系統驗證作業，預計今年底啟用。

桃機公司表示，機場公司自2025年5月起，安排國籍航空的各機型航機試拖，進行機坪動線測試及地勤作業模擬，截至8月7日完成30架次測試作業。

桃機公司日前也提到，第三航廈北登機廊廳已完成主要結構工程及固定空橋安裝，現正進行水、電、機電等設備安裝及室內裝潢工程與家具進場，估計9月可完成，啟用後的北廊廳是從二航廈D10候機室繼續延伸，串聯2座航廈的破牆連接工程必須兼顧24小時營運機場的航班停靠、旅客入出境的需求為優先，猶如穿著衣服改衣服也增加工程所需時間。

機場公司表示，未來的幾個月內將加速進行系統整合測試、消防安檢、營運前系統整合測試，以及工作人員演練，並在交通部長陳世凱指示的年底前全數啟用8個登機門目標下，盡速啟用投入營運。

桃機 機場

