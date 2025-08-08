SCFI運價指數連九跌 船公司不願意再虧錢做生意

全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於8日出爐，指數下跌61.06點至1,489.68點，周跌幅3.93%；四大主要航線都下跌。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲及遠東到美西線運價都跌破2,000美元關卡；遠東到美東線運價跌破3,000美元關卡。遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,823美元，較前一期下跌198美元，跌幅達9.79%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達2,792美元，較前一期下跌334美元，跌幅10.68%。

國內的物流業者分析，美中關稅一直在變化，大陸地區出口貨量不足，全球海運市場的結構改變，船公司不願意再虧錢做生意，只要運價在成本線以下，海運業者都不想投太大的運力，有助於運價回穩，也因為全球供應鏈物流移轉，東南亞市場運量回升，亞洲往北美的運價有望止跌回穩。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,961美元，較前一期下跌90美元，周跌幅4.38%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,318美元，較前一期下跌15美元，周跌幅0.64%；

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲1美元，漲幅0.22%；遠東到日本關西、遠東到日本關東TEU（20呎櫃）較前一周持平，遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周下跌1美元。