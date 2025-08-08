快訊

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI運價指數連九跌 船公司不願意再虧錢做生意

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌。示意圖／ingimage
全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌。示意圖／ingimage

全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於8日出爐，指數下跌61.06點至1,489.68點，周跌幅3.93%；四大主要航線都下跌。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲及遠東到美西線運價都跌破2,000美元關卡；遠東到美東線運價跌破3,000美元關卡。遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達1,823美元，較前一期下跌198美元，跌幅達9.79%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達2,792美元，較前一期下跌334美元，跌幅10.68%。

國內的物流業者分析，美中關稅一直在變化，大陸地區出口貨量不足，全球海運市場的結構改變，船公司不願意再虧錢做生意，只要運價在成本線以下，海運業者都不想投太大的運力，有助於運價回穩，也因為全球供應鏈物流移轉，東南亞市場運量回升，亞洲往北美的運價有望止跌回穩。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,961美元，較前一期下跌90美元，周跌幅4.38%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達2,318美元，較前一期下跌15美元，周跌幅0.64%；

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲1美元，漲幅0.22%；遠東到日本關西、遠東到日本關東TEU（20呎櫃）較前一周持平，遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周下跌1美元。

東南亞

延伸閱讀

台塑看第3季展望：歲修廠數增加影響 營收將比第2季微幅衰退

台驊：海運價格持穩 空運9月價格喊漲

陸7月物流業景氣指數50.5%

美國櫻桃大降價 受美中貿易戰影響台灣成「甜甜價」受惠市場

相關新聞

超高齡社會下賴清德揭健康三支柱願景 曝王金平6字「回春」秘訣

我國今年將正式進入超高齡社會，賴清德總統暴露健康三大支柱願景，包含精進醫療品質、啟動長照3.0，以及高齡健康產業完善。他...

別想太多！若美國進口車「零關稅」可大降價？成本算給你看

台灣時間8月7日中午，美國總統川普簽署的「對等關稅」正式實施。儘管台灣最終的關稅數字仍待談判確定，但從日、韓紛紛開放汽車市場換取更低關稅的經驗來看，美國汽車進口台灣的關稅很可能將大幅調降，甚至歸零！但

SCFI運價指數連九跌 船公司不願意再虧錢做生意

全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於8日出爐，指數下跌61.06點至1,48...

下週汽油估最多漲2角 95無鉛每公升達28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估11日凌晨零時起，估汽油每公升不調整或調漲新台幣0.1至0.2元、柴油調漲0...

六都、新竹成屋總價中位數下修 這兩縣市最有感、下修逾一成

根據實價登錄資料統計，2025年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的1,400萬元下修至...

車麗屋 A7生活館動土開工、2026年底營運 打造重劃區商業新核心

車麗屋開發的A7生活館，在8月8日上午由車麗屋宣示動土開工，預計2026年第4季前完成興建並對外商轉運營。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。