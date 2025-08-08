下週汽油估最多漲2角 95無鉛每公升達28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估11日凌晨零時起，估汽油每公升不調整或調漲新台幣0.1至0.2元、柴油調漲0.1至0.3元；其中，發油量最大的95無鉛汽油價格最多可能升至28.8元。

依照預測，參考零售價格區間分別為92無鉛汽油每公升27.1到27.3元、95無鉛汽油每公升28.6元到28.8元、98無鉛汽油每公升30.6元到30.8元、超級柴油每公升26.1到26.3元。

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）9月將再增產，國際油價走跌。累算至8月7日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為70.02美元，較上週73.02美元下跌3.00美元。本週新台幣兌美元匯率為29.914元，較上週29.778元貶值0.136元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.7元，柴油調漲0.3元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，估汽油每公升不調整或調漲0.1至0.2元、柴油調漲0.1至0.3元。台灣中油將於10日中午12時正式公布實際調整金額。