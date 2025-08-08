桃園機場上半年旅運年成長6% 全年預估4,900萬人次

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

桃園國際機場2025年上半年旅運量達2,346萬7,882人次，年增5.79%，全年有望突破4,900萬人次新高。正值暑假旅運高峰，桃機祭出文化、體驗與互動兼備的四大活動，包括「探索熊本趣」特展、飛安實境解謎、藝文演出及機場體驗營。此外，「桃園機場體驗營」將首次開放第三航廈北登機廊廳。

桃機與熊本機場自去年結為姊妹機場，今年首度合作舉辦「探索熊本趣」特展，展期至12月14日。現場還原熊本熊部長辦公室，並設置AR互動體驗及專屬3D熊本熊裝置，成為打卡熱點。8月3日舉辦熊本熊與台灣觀光署喔熊同場亮相活動，帶動第二航廈北側五樓商場周末來客數成長28%，成功轉化為觀光與消費人潮。

桃機公司指出，延續2023年起推動的飛安互動遊戲，今年以《飛向雲端守護平安》為主題，至8月31日全天候開放，已吸引9,306人參與。遊戲設計融入行李安全、禁限區規範及強光使用規則等情境，並邀請鄰近國小師生參與，將飛安觀念向下扎根。去年參與人數成長3.7倍，今年持續看漲。

桃機公司提到，今年文藝季主題為「翱翔天際，大Fun藝彩」，表演範圍擴大至出境及轉機管制區，服務今年上半年達341萬人次的轉機旅客。8月安排馬戲、樂舞等兩場重頭戲，讓候機旅客體驗臺灣多元文化，也為桃機增添國際人文氛圍。

此外，「桃園機場體驗營」今年邁入第三屆，三梯次活動於8月底至9月初登場，除參觀航空運籌中心與空廚外，更首次開放第三航廈北登機廊廳。3,437人報名、僅錄取84人，中籤率僅2.4%，顯示社會對重大建設高度關注。

桃機公司表示，將持續透過多元管道推廣營運訊息與飛安觀念，強化與社會溝通，打造集教育、文化與旅遊體驗於一體的國際門戶，並以永續治理提升台灣機場的國際競爭力與人文溫度。

