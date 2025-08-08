六都、新竹成屋總價中位數下修 這兩縣市最有感、下修逾一成

根據實價登錄資料統計，2025年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的1,400萬元下修至1,188萬元，年跌幅達15.1%，是六都、新竹縣市之最；高雄市則是從955萬元跌至820萬元，年減幅達14.1%，房價下修情況明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市過去受惠於半導體產業蓬勃發展與高收入人口移入，新竹房價漲幅十分快速，在去年甚至一度超越新北市，成為六都、新竹縣市總價中位數第二高的縣市。不過，由於高收入人群聚集，尤其新竹縣市可開發土地嚴重不足，導致區域市場供需嚴重失衡，讓竹北、新竹市中心頻現高總價的新建案，對於許多消費者而言，購屋負擔仍相當沉重。

陳金萍指出，高雄市過去幾年房市受惠於科技題材、區域重大建設利多及人口回流，價格一度快速攀升，價格已逐步超出在地首購與換屋族的負擔能力；加上去年下半年開始，銀行房貸緊縮與央行祭出第七波選擇性信用管制後，成屋市場面對貸款成數縮減、青年購屋補貼審查更嚴等政策壓力，市場購屋需求放緩，轉為觀望或暫緩進場，帶動成屋價格因此出現修正。

北北桃三都雖同樣面臨市場修正壓力，但陳金萍表示，整體價格變動相對平和，跌幅均在3%以內，呈現「溫和下修」格局；做為國內房價領頭羊的台北市、新北市2025年上半年總價中位數達2,050萬元及1,280萬元，購屋總價仍為全國房價最高區域。