快訊

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

六都、新竹成屋總價中位數下修 這兩縣市最有感、下修逾一成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據實價登錄資料統計，2025年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的1,400萬元下修至1,188萬元，年跌幅達15.1%，是六都、新竹縣市之最；高雄市則是從955萬元跌至820萬元，年減幅達14.1%，房價下修情況明顯。永慶房產集團提供
根據實價登錄資料統計，2025年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的1,400萬元下修至1,188萬元，年跌幅達15.1%，是六都、新竹縣市之最；高雄市則是從955萬元跌至820萬元，年減幅達14.1%，房價下修情況明顯。永慶房產集團提供

根據實價登錄資料統計，2025年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的1,400萬元下修至1,188萬元，年跌幅達15.1%，是六都、新竹縣市之最；高雄市則是從955萬元跌至820萬元，年減幅達14.1%，房價下修情況明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市過去受惠於半導體產業蓬勃發展與高收入人口移入，新竹房價漲幅十分快速，在去年甚至一度超越新北市，成為六都、新竹縣市總價中位數第二高的縣市。不過，由於高收入人群聚集，尤其新竹縣市可開發土地嚴重不足，導致區域市場供需嚴重失衡，讓竹北、新竹市中心頻現高總價的新建案，對於許多消費者而言，購屋負擔仍相當沉重。

陳金萍指出，高雄市過去幾年房市受惠於科技題材、區域重大建設利多及人口回流，價格一度快速攀升，價格已逐步超出在地首購與換屋族的負擔能力；加上去年下半年開始，銀行房貸緊縮與央行祭出第七波選擇性信用管制後，成屋市場面對貸款成數縮減、青年購屋補貼審查更嚴等政策壓力，市場購屋需求放緩，轉為觀望或暫緩進場，帶動成屋價格因此出現修正。

北北桃三都雖同樣面臨市場修正壓力，但陳金萍表示，整體價格變動相對平和，跌幅均在3%以內，呈現「溫和下修」格局；做為國內房價領頭羊的台北市、新北市2025年上半年總價中位數達2,050萬元及1,280萬元，購屋總價仍為全國房價最高區域。

房價 壓力

延伸閱讀

楊柳颱風不排除侵台？ 1張圖看各模式預測路徑 賈新興指這2天是關鍵

金益鼎財報／第2季獲利穩健、EPS 1.52元 新竹二廠第3季商轉添動能

新竹玩啤派對8月16日登場 陳昇、郭靜獻唱

川普擬課100%晶片關稅 新竹供應鏈恐加速赴美、台廠面轉型壓力

相關新聞

超高齡社會下賴清德揭健康三支柱願景 曝王金平6字「回春」秘訣

我國今年將正式進入超高齡社會，賴清德總統暴露健康三大支柱願景，包含精進醫療品質、啟動長照3.0，以及高齡健康產業完善。他...

別想太多！若美國進口車「零關稅」可大降價？成本算給你看

台灣時間8月7日中午，美國總統川普簽署的「對等關稅」正式實施。儘管台灣最終的關稅數字仍待談判確定，但從日、韓紛紛開放汽車市場換取更低關稅的經驗來看，美國汽車進口台灣的關稅很可能將大幅調降，甚至歸零！但

SCFI運價指數連九跌 船公司不願意再虧錢做生意

全球貨櫃輪旺季不旺，運價指數連九跌，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於8日出爐，指數下跌61.06點至1,48...

下週汽油估最多漲2角 95無鉛每公升達28.8元

按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估11日凌晨零時起，估汽油每公升不調整或調漲新台幣0.1至0.2元、柴油調漲0...

六都、新竹成屋總價中位數下修 這兩縣市最有感、下修逾一成

根據實價登錄資料統計，2025年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的1,400萬元下修至...

車麗屋 A7生活館動土開工、2026年底營運 打造重劃區商業新核心

車麗屋開發的A7生活館，在8月8日上午由車麗屋宣示動土開工，預計2026年第4季前完成興建並對外商轉運營。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。