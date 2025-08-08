車麗屋 A7生活館動土開工、2026年底營運 打造重劃區商業新核心

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
車麗屋A7生活館動土。業者提供
車麗屋A7生活館動土。業者提供

車麗屋開發的A7生活館，在8月8日上午由車麗屋宣示動土開工，預計2026年第4季前完成興建並對外商轉運營。

車麗屋是台灣最大的汽車百貨連鎖通路，經營團隊創立至今已逾三十年，但創辦人卓豐閔董事長並沒有停下成長的腳步，除了持續展店外，也開始進行斜槓事業的開發，繼與台鐵合作的台中鐵路綠廊道停車場及商場後，與台塑集團合作開發的A7生活館商場項目也正式啟動，典禮當日行政院秘書長龔明鑫、桃園市經濟發展局局長張誠也參與執鏟。

A7重劃區機場捷運線開通後，已開啟了北北桃共同生活圈的時代，搭乘機捷線由A7體育大學站至台北車站僅需25分鐘，加上相對便宜的房價及鄰近雙北的地緣優勢，近幾年已成為雙北人口外移的首選區域。

A7生活館位在A7重劃區的核心地帶，由長庚醫院往桃園龜山方向順行文化一路，在與文桃路鄰接處右轉，即可抵達商場。從車麗屋申請A7重劃區商場建照於核准後，當地居民的社群網路早已瘋傳車麗屋商場大樓即將在A7重劃區登場的消息，深受大家所期待。

車麗屋籌備多時，整個場域佔地約1,900坪，樓地板面積近3,000坪，預計興建三層樓的商場與具備得來速功能的餐飲門市。商場大樓以旗艦大店的格局招攬各行業的領導品牌進駐，A7生活館除了車麗屋自營的全功能汽車百貨門市之外，麥當勞和本土連鎖超市龍頭也將進駐，其他洽議中的知名餐飲、零售及運動休閒品牌也將在A7生活館提供在地消費者更全方位的優質服務，這對於以新興住宅大樓居多的A7重劃區而言無異是一大利多，在地居民企盼已久的商業服務，A7生活館就可以讓大家一次滿足。

近年來全球掀起AI浪潮，台灣的產業鏈也參與其中，尤其是諸多重量級科技領頭羊進駐A7重劃區周邊如華亞科技園區、樂善科技園區、郵政物流園區、新北國際A7+智慧園區、林口新創園區等，結合當地的新穎社區住宅大樓，將A7重劃區推促為深具潛力的商圈，車麗屋A7生活館的進駐，將是A7重劃區內一顆最閃耀的超新星。

車麗屋開發的A7生活館，在8月8日上午由車麗屋宣示動土開工，預計2026年第4季前完成興建並對外商轉運營。

