特力營收／7月30億元、年減1.2% 節慶旺季帶動下半年營運

特力（2908）8日公布7月營收為30.2億元，年減1.2%，累計前7個月營收為199.4億元，年減9%。

貿易事業體方面，特力7月營收達17.4億元，較去年同期略為下滑，占整體營收比重58%。主要受到美國市場對等關稅政策衝擊，導致客戶需求尚未明朗。相較去年同期歐美零售業者正值庫存去化完成、拉貨需求暢旺，今年則因國際貿易環境充滿不確定性，零售商下單態度轉趨保守，進而影響整體出貨動能。

特力表示，儘管如此，隨著歐美即將進入感恩節與耶誕節等零售旺季，預期將創造強勁的消費需求，催化零售商備貨力道。特力貿易將密切注意市場狀況，強化供應鏈韌性與客戶合作，以迎接下半年潛在的回溫契機。

零售事業占整體營收比重33%，特力屋7月份營收為7.2億元，受到大環境房地產市場不振，房屋移轉棟數減少之影響，消費者對傢俱類及家居裝潢之需求減緩，較去年同期減少。

特力指出，儘管房市冷清對房地產及周邊產業造成壓力，但台灣老屋占比高，同時也存在著龐大的修繕需求。為因應市場變化，特力屋積極推動社區店展店計畫，透過一條龍服務模式強化修繕市場布局。隨著社區店快速展店，鄰里滲透率持續提升，服務性商品銷售額逐年成長，營收結構將逐步優化。

中欣實業7月營收2.9億元，各項工程如期推進，穩定挹注營收。維保修繕與建材團隊積極拓展市場，營收表現優於去年同期。專業水電材料銷售穩步擴張，業績明顯成長，顯示各事業線協同發展效益逐步展現。