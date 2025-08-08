台壽保樂活養生村首站台南 中信樂活已取得經濟部登記

台灣人壽結合樂活與養生概念，將切入「長照」領域！台灣人壽董事長許舒博今天表示，長照必需融入商業保險模式，以克服僅依賴社福資金所導致的環境與服務不足問題，因社福經費無法提供良善的環境。因此，「中國信託樂活股份有限公司」（簡稱中信樂活）已在8月7日取得經濟部登記，作為初步推動樂活事業的第一步。

中信樂活的目的是在確保服務的永續性，並提供比一般社福機構更高標準的環境、設備、照護與課程。投保者可選擇領取現金，或選擇實質入住並享受照護服務。

中信樂活將透過以建立健康為基礎的概念來推動「樂活機構」結合「健康養生村」模式，而非傳統長照計畫。此模式目的在為老人提供24小時照護、豐富的社交活動及課程，打造一個安全舒適且以健康為優先的居住環境。

許舒博指出，中信樂活採用Living in the Park概念，將生活與自然環境結合，並運用商業保險機制來彌補社福資金不足，以提供更優質的服務。該計畫初步從臺南試辦，並規劃未來在全臺擴展，希望全面改善現有老人照護服務。

許舒博指出，中信樂活建立一個以健康為基礎，透過與保單結合，為長者提供居住與照護環境。這不僅是金錢給付，更重視提供24小時照護、豐富的社交活動與課程，讓老人能與老朋友一同入住，打造一個以健康為優先、安全舒適的「樂活機構」或「養生村」概念，初期目標是提供一千戶以上的居住空間。

許舒博說明，所謂Living in the Park概念，就是選擇好山好水、風景優美的區域建置養生中心，而非鋼筋水泥的都會區。此模式提供寬敞的活動空間，並規劃種植菜園，強調與自然結合的生活方式，避免單調的室內活動，如僅看電視或在廟裡。

中信樂活初期以臺南區大學宿舍的80多間為首個試點，未來計畫在北、中、南、東各地設立據點，期望最終擴展到一千戶以上。此計畫透過整合保單與照護資源，全面提升臺灣的老人照護現狀，讓不願依靠子女照顧的老人有更好的選擇。

