快訊

千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全曝光 公所強制清除女屋主怒喊告

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

台壽保樂活養生村首站台南 中信樂活已取得經濟部登記

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽董事長許舒博。（任珮云攝）
台灣人壽董事長許舒博。（任珮云攝）

台灣人壽結合樂活與養生概念，將切入「長照」領域！台灣人壽董事長許舒博今天表示，長照必需融入商業保險模式，以克服僅依賴社福資金所導致的環境與服務不足問題，因社福經費無法提供良善的環境。因此，「中國信託樂活股份有限公司」（簡稱中信樂活）已在8月7日取得經濟部登記，作為初步推動樂活事業的第一步。

中信樂活的目的是在確保服務的永續性，並提供比一般社福機構更高標準的環境、設備、照護與課程。投保者可選擇領取現金，或選擇實質入住並享受照護服務。

「中信樂活」已在8月7日取得經濟部登記，作為初步推動樂活事業的第一步。中信樂活將透過以建立健康為基礎的概念來推動「樂活機構」結合「健康養生村」模式，而非傳統長照計畫。此模式目的在為老人提供24小時照護、豐富的社交活動及課程，打造一個安全舒適且以健康為優先的居住環境。

許舒博指出，中信樂活採用Living in the Park概念，將生活與自然環境結合，並運用商業保險機制來彌補社福資金不足，以提供更優質的服務。該計畫初步從臺南試辦，並規劃未來在全臺擴展，希望全面改善現有老人照護服務。

許舒博指出，中信樂活建立一個以健康為基礎，透過與保單結合，為長者提供居住與照護環境。這不僅是金錢給付，更重視提供24小時照護、豐富的社交活動與課程，讓老人能與老朋友一同入住，打造一個以健康為優先、安全舒適的「樂活機構」或「養生村」概念，初期目標是提供一千戶以上的居住空間。

許舒博說明，所謂Living in the Park概念，就是選擇好山好水、風景優美的區域建置養生中心，而非鋼筋水泥的都會區。此模式提供寬敞的活動空間，並規劃種植菜園，強調與自然結合的生活方式，避免單調的室內活動，如僅看電視或在廟裡。

中信樂活初期以臺南區大學宿舍的80多間為首個試點，未來計畫在北、中、南、東各地設立據點，期望最終擴展到一千戶以上。此計畫透過整合保單與照護資源，全面提升臺灣的老人照護現狀，讓不願依靠子女照顧的老人有更好的選擇。

為呼應高齡社會趨勢與民眾需求，中信金（2891）旗下中信銀行、台灣人壽8日攜手參加由財團法人國家生技醫療產業策進會主辦之「第二屆高齡健康產業博覽會」。

養生 許舒博 中信銀行

延伸閱讀

長照靠山！照顧者中男性比率占4成 桃衛生局：多申請專業服務

見證台灣品牌力崛起 品牌金舶獎典禮表彰33家企業創新精神

美將對輸美晶片及半導體課徵100%關稅 經濟部回應了

憂對等關稅衝擊 商總籲思考普發現金能否挹注內需

相關新聞

超高齡社會下賴清德揭健康三支柱願景 曝王金平6字「回春」秘訣

我國今年將正式進入超高齡社會，賴清德總統暴露健康三大支柱願景，包含精進醫療品質、啟動長照3.0，以及高齡健康產業完善。他...

別想太多！若美國進口車「零關稅」可大降價？成本算給你看

台灣時間8月7日中午，美國總統川普簽署的「對等關稅」正式實施。儘管台灣最終的關稅數字仍待談判確定，但從日、韓紛紛開放汽車市場換取更低關稅的經驗來看，美國汽車進口台灣的關稅很可能將大幅調降，甚至歸零！但

國泰金控攜五大子公司 高齡健康產業博覽會展示樂齡金融

因應台灣邁入超高齡社會，打造兼顧身心與財務健康的高齡生活，已成全民必修課。國泰金控（2882）攜手五大子公司於8日參展由...

預售解約潮2／預售解約困局 房市專家建議「非投機性讓渡」應適度鬆綁

「如果交屋時少了幾百萬，臨時無法補齊自備款怎麼辦？」預售解約潮擴大，有民眾擔心貸款不足，忍痛低價拋售卻遭建商拒絕。不動產...

台壽保樂活養生村首站台南 中信樂活已取得經濟部登記

台灣人壽結合樂活與養生概念，將切入「長照」領域！台灣人壽董事長許舒博今天表示，長照必需融入商業保險模式，以克服僅依賴社福...

忍痛拋售也賣不了！預售族想認賠出場 卻被建商逼原價解約

全台預售屋解約潮正席捲，新青安貸款政策激起購屋熱潮，卻因限貸令導致預售市場風險浮現，有民眾因擔心明年貸款不足，忍痛低價拋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。