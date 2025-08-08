快訊

慶豐富三箭齊發 擴大美國電商客戶布局

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
慶豐富積極強化線上電商通路客戶業務布局，預計今年第4季擴大美國亞特蘭大據點的產能。左起為慶豐富總經理許峻然、董事長許閔琁、副總經理張峻銘。記者林海／攝影
慶豐富積極強化線上電商通路客戶業務布局，預計今年第4季擴大美國亞特蘭大據點的產能。左起為慶豐富總經理許峻然、董事長許閔琁、副總經理張峻銘。記者林海／攝影

居家生活用品供應商慶豐富董事長許閔琁今日表示，對於關稅貿易戰的影響，2025年一定會有部分底定，後續會延續多久則未定，主要涉及到供應鏈重組，而慶豐富的供應鏈比較長，至少要1~2年時間，但供應鏈重組對準備好的廠商並不是壞事。

慶豐富表示，美國營收占比約85%，而今年上半年電商通路客戶訂單美金銷售已達2024年全年約七成水準，並創下歷年同期新高水準，進一步推升今年上半年窗簾事業整體及美元銷售規模皆創同期新高成績。

貿易戰正熱，慶豐富總經理許峻然表示，B2B的關稅因素在客戶身上，慶豐富要協助客戶一起把成本降低，而B2B2C方面，則會漲價5~10%，把成本轉嫁到市場上，但由於競爭產品的價格調漲都在20~30%左右，因此價格上仍有一定的競爭力。

慶豐富積極強化線上電商通路客戶業務布局，預計今年第4季擴大美國亞特蘭大據點的產能，以提升美東與美南地區出貨效率，進一步鞏固線上電商通路客戶的服務品質與供貨即時性，強化集團在全美窗簾市場的競爭優勢。

為進一步搶灘下半年美國消費旺季，擴大窗簾事業於線上電商通路客戶業務動能，慶豐富也表示，將祭出多款窗簾新品上市，豐富線上銷售產品線，同時針對既有線上銷售窗簾產品價格決議調漲，此外，規劃預計於第4季擴增亞特蘭大據點的產能，進一步完善線上電商知名客戶即時供貨服務等三箭齊發策略，有望帶動下半年整體營運優於上半年。

電商 美國

超高齡社會下賴清德揭健康三支柱願景 曝王金平6字「回春」秘訣

我國今年將正式進入超高齡社會，賴清德總統暴露健康三大支柱願景，包含精進醫療品質、啟動長照3.0，以及高齡健康產業完善。他...

別想太多！若美國進口車「零關稅」可大降價？成本算給你看

台灣時間8月7日中午，美國總統川普簽署的「對等關稅」正式實施。儘管台灣最終的關稅數字仍待談判確定，但從日、韓紛紛開放汽車市場換取更低關稅的經驗來看，美國汽車進口台灣的關稅很可能將大幅調降，甚至歸零！但

預售解約潮2／預售解約困局 房市專家建議「非投機性讓渡」應適度鬆綁

「如果交屋時少了幾百萬，臨時無法補齊自備款怎麼辦？」預售解約潮擴大，有民眾擔心貸款不足，忍痛低價拋售卻遭建商拒絕。不動產...

台壽保樂活養生村首站台南 中信樂活已取得經濟部登記

台灣人壽結合樂活與養生概念，將切入「長照」領域！台灣人壽董事長許舒博今天表示，長照必需融入商業保險模式，以克服僅依賴社福...

忍痛拋售也賣不了！預售族想認賠出場 卻被建商逼原價解約

全台預售屋解約潮正席捲，新青安貸款政策激起購屋熱潮，卻因限貸令導致預售市場風險浮現，有民眾因擔心明年貸款不足，忍痛低價拋...

