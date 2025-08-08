中保科緊急通報救援服務 全台十大友善高齡特色應用

中保科（9917）於8月8日~10日跨界參與「高齡產業健康博覽會」展出，並以「緊急通報救援」服務，榮獲「十大高齡友善科技產品與服務」之殊榮。８日中保科董事長林建涵出席頒獎典接受總統賴清德頒獎。

此獎項表彰中保科具創新性、實用性與市場潛力的高齡照顧科技，肯定中保科對提升高齡者健康福祉與生活品質的貢獻。在超過30多家企業參與評選脫穎而出，展現中保科在友善高齡科技領域的領先地位與實務成果。

林建涵表示，截至2025年1月，臺灣65歲以上人口已超過460萬人，佔總人口超過20%，正式成為超高齡社會。而根據統計，每6位65歲以上長者，就有一位曾經跌倒，意外最常發生於家中的房間及浴室，中保科推出的「緊急通報救援」服務系統，整合遠距照顧設備與智慧聯網系統，可在突發情況中快速發出警報、即時連結救援，大幅提升居家安全性與急救效率。

另針對高齡者面臨老化現象，尤其跌倒問題，研發智慧照顧主機、隨身求救按鈕、智慧感應器、跌倒偵測器和4G定位照顧手錶等創新產品，提升長輩生活安全。