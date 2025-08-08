漁民悲歌…川普關稅有「關鍵5%」 鬼頭刀年銷美7成憂卡關

美國對台灣課徵暫時性關稅20％已實施，宜蘭南方澳漁民捕撈的鬼頭刀銷美量大，受到衝擊，農業部昨啟動180億元農漁產業支持方案，蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，詳細內容還要了解，不過只要跟對手國家有差，就難競爭，漁民仍是希望政府能繼續談判，調降關稅。

農業部億農產漁業支持方案即日起受理申請，對於有輸美外銷實績或受美國對等關稅直接、間接影響及相關的產業，並取得農業部認定函者，加碼補助農貸利率，最高達1%、期限1年，額度最高3000萬元；另也有強化冷鏈、加工加值等提升產業競爭力，並透過補助開拓多元市場等計畫。

全台鬼頭刀一年捕獲5000多公噸，以宜蘭南方澳、台東新港及屏東東港為主要生產地，高達7成外銷美國。南方澳每年銷美的鬼頭刀有6、700公噸，製成魚排後，一公斤可以賣到40多美元。

蘇澳區漁會總幹事陳春生今天說，農業部前先有曾到南方澳辦說明會，這次啟動的支持方案詳細內容還待了解，提升冷鏈設備也是漁民認為相當重要的部分，不過，只要關稅比其他競爭國家高，就會削弱競爭力。

陳春生表示，美國市場穩定，價格也好，要開拓別的市場確實有難度，台灣的魚貨品質好，如果和競爭對手相同關稅，還是有競爭力，如果差到5%，就算品質再好也不可能彌補這個差距，所以他是希望美國的對等關稅能夠再降低。