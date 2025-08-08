快訊

麗嬰房上半年每股虧損1.99元、待彌補虧損達8.85億元 股價跌逾6%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

麗嬰房（2911）半年報續虧，上半年稅後淨損2.09億元，每股虧損1.99元，較去年同期的每股虧1.62元，虧損擴大。不過，第2季單季每股虧損0.95元，已比第1季略為收斂。由於公司經營能力仍被簽證會計師視為存在重大不確定性，麗嬰房8日盤中股價來到4.5元，跌幅超過6%。

根據公告，截至6月30日，麗嬰房的待彌補虧損已達8.85億元，超過公司實收資本額的一半。儘管如此，公司已採取一系列積極措施，旨在改善財務狀況。

包括關閉台灣工廠並轉型為物流中心，以及出售上海子公司股權等輕資產運營策略。此外，麗嬰房計畫縮減中國市場規模，未來將僅保留少數旗艦店和體驗店，其餘街邊店及百貨專櫃將逐步停業。

麗嬰房截至上半年在中國大陸的門市數仍有80餘家，年底預計會來到個位數，麗嬰房表示，不會退出中國市場，而是轉向以電商和輕資產模式運營，同時積極尋求其他海外市場的發展機會。

電商 麗嬰房

