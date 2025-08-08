賴清德出席高齡健康博覽會 讚王金平「再青春」模範

賴清德總統今天出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式，並與立法院前院長、生策會創辦人王金平、經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源、生策會長翁啟惠等一起剪綵。

賴清德致詞時表示，今年高齡健康產業博覽會主題是「再青春」，立法院前院長、生策會創辦人王金平是很好的範本，而他有6字養生秘訣就是「心裡沒有壓力」，人自然就會健康。