賴清德出席高齡健康博覽會 讚王金平「再青春」模範

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
賴清德總統（中）今天出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式，並與立法院前院長、生策會創辦人王金平（左）不停交換意見，右為衛福部長邱泰源。記者胡經周／攝影
賴清德總統（中）今天出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式，並與立法院前院長、生策會創辦人王金平（左）不停交換意見，右為衛福部長邱泰源。記者胡經周／攝影

賴清德總統今天出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式，並與立法院前院長、生策會創辦人王金平、經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源、生策會長翁啟惠等一起剪綵。

賴清德致詞時表示，今年高齡健康產業博覽會主題是「再青春」，立法院前院長、生策會創辦人王金平是很好的範本，而他有6字養生秘訣就是「心裡沒有壓力」，人自然就會健康。

賴清德說，台灣預計今年就會進入超高齡社會，所以政府將強化、鞏固三大健康支柱，包括精進醫療品質、提供更符合需求的長照3.0、打造高齡健康產業。

賴清德總統今天出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式並致詞。記者胡經周／攝影
賴清德總統今天出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式並致詞。記者胡經周／攝影
賴清德總統（前左三）今天出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式，並與立法院前院長、生策會創辦人王金平（右三）、經濟部長郭智輝（右一）、生策會長翁啟惠（左一）等一起剪綵，賴清德與王金平在過程中不停交換意見。記者胡經周／攝影
賴清德總統（前左三）今天出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式，並與立法院前院長、生策會創辦人王金平（右三）、經濟部長郭智輝（右一）、生策會長翁啟惠（左一）等一起剪綵，賴清德與王金平在過程中不停交換意見。記者胡經周／攝影

