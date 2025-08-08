聽新聞
0:00 / 0:00
賴清德出席高齡健康博覽會 讚王金平「再青春」模範
賴清德總統今天出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式，並與立法院前院長、生策會創辦人王金平、經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源、生策會長翁啟惠等一起剪綵。
賴清德致詞時表示，今年高齡健康產業博覽會主題是「再青春」，立法院前院長、生策會創辦人王金平是很好的範本，而他有6字養生秘訣就是「心裡沒有壓力」，人自然就會健康。
賴清德說，台灣預計今年就會進入超高齡社會，所以政府將強化、鞏固三大健康支柱，包括精進醫療品質、提供更符合需求的長照3.0、打造高齡健康產業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言