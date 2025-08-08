中央社宅3案今開放申請 估價師：這棟有寶藏「孟母最愛」

國家住宅及都市更新中心8日正式開放第3季社會住宅線上申請，首波3案共654戶，包含台北市松山區「延吉好室」、全國首例警消專案社宅的新北市中和區「保二安居」及林口區「世大運選手村社宅」。

住都中心表示，本次除提供基層警、消、海巡人員專屬社宅，也保留5%以上婚育戶，為育兒家庭提供更多的支持。

高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，這次招租的「延吉好室」社宅，藏了一個秘密寶藏，即這處社宅，是在台北市知名雙敦學區「敦化國小、敦化國中」學區內。

他表示，這個超級明星雙敦學區，堪稱是台北孟母的最愛，很多家長擠破頭也要買一戶設籍，現在只要去登記，就可能可以拿到雙敦學區的門票，租金也不貴，有興趣的朋友，可以了解一下。

住都中心表示，本季中央社宅首波申請受理期間自即日起至9月8日止，租金依家庭所得條件不同而分級，最低約為當地市場租金的3折。

其中，台北「延吉好室」共160戶，鄰近松山文創園區，位於國父紀念館及小巨蛋的雙捷生活圈，規劃16~30坪的套房及1~2房型，租金（含管理費）10,600元起，同時預留戶數支持國軍眷屬、新婚育兒家庭及設籍當地1年以上的住戶，打造多元共融的宜居社區。

新北「保二安居」原址為保二總隊宿舍，緊鄰捷運景平站，是全國首例「警消專案社宅」，為守護第一線警消英雄提供穩定居住環境。「保二安居」共317戶，僅提供警正四階以下之警消人員及海巡署上尉階以下之軍職人員申請，規劃11~41坪的套房及1~3房型，租金（含管理費）7,870元起。

另外新北「世大運選手村社宅」也釋出177戶、38~58坪的3~4房型候補戶招租，租金（含管理費）10,830元起。

新北「世大運選手村社宅」10月9日公開抽籤，最快11月1日即可入住。台北「延吉好室」及新北「保二安居」則預計11月19日公開抽籤，最快明年1月入住。租期將依據申請人身分，最長6年到12年不等。

住都中心表示，中央社宅採24小時全年無休線上申請，透過登入「安居好室入口網」（https://www.socialhousing.tw）註冊為會員，即可開始申請。

電腦操作時持讀卡機插入自然人憑證或晶片金融卡，系統將自動匯入MyData個人資料。申請「林口世大運選手村社宅」則至https://pms.hurc.org.tw進行申請作業。

國家住都中心提醒，申請人請備妥戶口名簿影本或全戶戶籍謄本、財產歸屬資料清單、所得資料清單，並視需求提供就學或就業證明、弱勢身分證明等。已申請過第2季中央社宅者，仍可以再申請本季社宅，登入「安居好室入口網」後，直接勾選這次想承租的社宅，並透過自然人憑證或晶片金融卡一鍵帶入申請所需資料，可快速完成申請。